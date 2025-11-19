Luarca, el cambio histórico que empieza por un aparcamiento privado

La villa de Luarca avanza estos días en una de las obras más esperadas por vecinos y visitantes: la construcción de un nuevo aparcamiento privado en pleno casco urbano, una infraestructura que promete aliviar la crónica falta de estacionamiento que cada verano y cada Semana Santa colapsa las calles y complica la vida local.

Los trabajos, que se desarrollan sobre una parcela privada que hasta ahora ocupaban unas ruinas en estado de deterioro avanzado, han supuesto también la eliminación de un riesgo latente, sgeún el gobierno local. Durante años, esos restos estructurales habían generado preocupación por su posible derrumbe, además de ofrecer una imagen degradada en un acceso transitado.

Expectación entre los vecinos

El avance de la obra ha despertado expectación entre los vecinos, conscientes de que el espacio resultante no solo aportará plazas de aparcamiento, sino que transformará por completo la dinámica del centro urbano. Es posible ver a las máquinas trabajando desde el otro margen del ría, en el barrio de Las Arroxinas, lugar que ofrece el punto de vista más singular.

Desde esa zona de la villa se pueden ver los cambios: de edificios en ruinas, a una basta extensión de terreno a un mismo nivel sin estructuras que impidan el paso.

Una imagen de las obras de derribo de los edificios que estaban en ruinas. / Ayuntamiento de Valdés

La actuación, impulsada desde la iniciativa privada, ha contado desde el inicio con el interés institucional. Aunque no depende del Ayuntamiento, el alcalde ha seguido de cerca su evolución y no ha dudado en subrayar su trascendencia.

"Esta obra marca un antes y un después para la villa", afirmó el regidor, que considera que la nueva dotación permitirá afrontar con mayor solvencia los periodos de mayor afluencia turística, cuando la falta de aparcamiento se convierte en uno de los principales problemas para vecinos, comercios y visitantes. "Esta iniciativa empresarial tendrá un impacto decisivo para el día a día de la localidad. Hablamos de cubrir una necesidad largamente demandada. Cuando el libre mercado toma el protagonismo en una villa asturiana es un síntoma tremendamente positivo", añadió.

A medida que avanzan los trabajos, la expectativa crece. El nuevo aparcamiento no solo promete mejorar la movilidad y reducir la presión sobre las calles, sino que también cierra una etapa marcada por el abandono de un espacio degradado. Solo se conservarán las fachadas de los edificios más ilustres. Se trata de la imprenta y la metalgráfica.