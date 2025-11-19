El restaurante de un pueblo de costa que se corona como el mejor de Asturias en el concurso 'antesala' de la Estrellas Michelín: una forma de cocinar "muy auténtica"

Tapas Magazine ha celebrado la IV edición de los premios T de Oro, unos galardones que se han convertido ya en un referente de la gastronomía nacional e internacional y que distinguen al mejor restaurante de cada comunidad autónoma por su excelencia y contribución a la cocina española y que se consideran por muchos como la 'antesala' de la Estrella Michelín .

Estos galardones distinguen a 17 restaurantes (uno por cada Comunidad Autónoma con un valor destacado en el panorama gastronómico) y en Asturias se ha alzado como vencedor Diego Fernández de Regueiro, un restaurante ubicado en Tox (Navia).

Diego Fernández destaca por su estilo libre de cocinado caracterizado por la ausencia de guías o foodies. Además, cocina sin ataduras y localismos. Inspirado por los diferentes países del mundo, especialmente los asiáticos como Tailandia o India, su cocina llena de personalidad es única gracias a la utilización de elementos relacionados con la comida exótica de esos países como el horno tandoori, la galanga, o los curris especiales. Aunque también usa como ingredientes alimentos extranjeros como los panes indios o la leche de coco. Su precio es el más adecuado a su alto nivel de cocina y la cantidad de trabajo que hay detrás.

"Noche para el recuerdo.Gracias @tapasmagazine por darnos este reconocimiento,por el cariño,por la organización,por difundir la gastronomía ,todo el equipo de Regueiro lo defendemos con el compromiso que nos caracteriza", comentaba Diego Fernández en un carrusel de imágenes, resumen de su mágica noche en los premios T de Oro.

Regueiro cumplió 10 años en 2021. Más de una década de éxitos de cocina inspirada en Asia –"que no asiático"–, continente al que viaja cada año, toma ideas y luego las "filtra" y las sirve en Tox. "Esperaba cumplir 11 años trabajando, pero no con un restaurante así, porque esto ha salido solo, poco a poco, por donde me ha llevado mi forma de cocinar". Con una forma de cocinar "muy auténtica", como contaba el propio Fernández a LA NUEVA ESPAÑA, el reconocimiento de este restaurante supone un paso más en el avance hasta lograr la prestigiosa Estrella Michelín.

"Todo tiene un proceso, cuando entiendes que debes hacerlo y volver hacerlo una y otra vez….viajar,aprender,ver,entender,preguntar,estudiar tu habilidad para mejorarla cuál quiera que sea…El halago debilita,el saber que no sabes aún lo suficiente te hacer ver un futuro ilimitado", cuenta el chef en una de sus publicaciones de Instgram, donde muestra un vistazo de su forma de buscar la inspiración y el sabor perfecto.