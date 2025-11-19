El SOMA inicia la expulsión del afiliado que proponía “arreglar por atrás” el accidente de Cerredo de 2022

El sindicato minero SOMA-FITAG-UGT ha iniciado un expediente de expulsión contra un afiliado y exdirigente comarcal de la organización que envió un mensaje de audio a personas del entorno del herido en el accidente de la mina de Cerredo en 2022. En ese audio, el afiliado sugería que resultaba mejor arreglar “por atrás” el asunto antes de que se iniciasen procedimientos legales.

La existencia de ese mensaje la reveló LA NUEVA ESPAÑA en la entrevista con el extrabajador herido en un accidente en el que también falleció otro empleado. El sindicato anunció inmediatamente tras la publicación que iniciaría una investigación interna para identificar al autor del mensaje.

“Tal y como nos comprometimos hace tres días, actuamos de inmediato y depuramos responsabilidades ante hechos alejados totalmente de la forma de actuar de nuestra organización”, señala el sindicato SOMA en una nota de prensa.

La organización señala que, “ante la gravedad de la afirmación realizada por Enrique Ramón Martínez al diario LA NUEVA ESPAÑA”, ha logrado “identificar inequívocamente al afiliado que envió dicho mensaje”.

Por ello, tal y como anticipó el SOMA, ha iniciado un expediente de expulsión del afiliado porque “se imputa una forma de actuar que no es propia de nuestra organización, y contraviene los estatutos de nuestro sindicato, además de otras consideraciones éticas y morales”.

El sindicato, que no da el nombre del afiliado, sí señala que “fue miembro de la estructura comarcal del sindicato hasta septiembre de 2020”. Desde entonces “es un afiliado de base sin ningún tipo de responsabilidad orgánica”. Es decir, el SOMA recalca que cuando realizó esas manifestaciones al entorno del trabajador herido ya no formaba parte de las estructuras orgánicas del sindicato.

Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, Enrique Ramón Martínez relató que alguien de su entorno recibió un mensaje de voz de una persona que identificó como "sindicalista del SOMA" en el que se animaba a buscar un acuerdo con la empresa Combayl antes de iniciar acciones legales.

El contenido de ese audio está incorporado a las diligencias de la Guardia Civil que obran en el Juzgado de Cangas del Narcea, relativas al accidente. "A ver si vas a buscar lana, y sale escardáo, en vez de intentar arreglarlo por la de atrás, porque me suena que... que si alguien pueda hacer algo, es por la de atrás, no por la de alante", refiere la transcripción de la grabación. En otro momento se señala: "Entonces, lo que te quería decir, a mi manera, es que vale más hacer las cosas en silencio, aclarar...".

El sindicato concluye su nota de prensa “reivindicando nuestra forma de actuar, que no es otra que defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores” de forma “transparente, firme y directa, sin atajos ni puertas de atrás”, y también “sin menoscabar derechos de las personas ni de la dignidad de esta organización”.