Asturias, gran protagonista del nuevo tráiler de "Los juegos del hambre - Amanecer en la cosecha": así de espectacular luce el Valle del Lago, en Somiedo

Por fin ha llegado el esperado tráiler de la nueva entrega de la saga de "Los juegos del hambre", la película "Amanecer en la cosecha", donde Asturias y sus paisajes son un protagonista más. El equipo de la superproducción rodó durante el pasado verano diferentes escenas en el Valle de Lago, en Somiedo, en Teverga y la zona del Hayedo de Montegrande, cerca del puerto de Ventana.

La "cornucopia" (la estructura central en la arena que albergaba el "baño de sangre" inicial en la ficción de la saga de los libros de Suzanne Collins) preside la pradera que lleva a Valle del Lago en unas imágenes espectaculares donde la montaña asturiana se vuelve un escenario épico en la historia. La presencia de Mckenna Grace, Joseph Zada o Iona Bella en Pola de Somiedo no pasó desapercibida para algunos de los fans internacionales de la saga, que se desplazaron a Asturias para poder ver en directo a sus ídolos.

Asturias, gran protagonista del nuevo tráiler de "Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha": así de espectacular lucen las proximidades del Lago de Somiedo / LOS JUEGOS DEL HAMBRE

El rodaje ha ocupado también algunas localizaciones en un pinar en Piedrafita de Babia, cerca de la localidad leonesa de Cabrillanes, así como en los lagos de Saliencia. Las últimas escenas que se rodaron en Asturias se ubicaron en la zona del Lago de la Cueva, aprovechando la antigua mina de hierro.

La nueva cinta, dirigida por Francis Lawrence, nos sitúa en la edición 50 de los Juegos, veinticuatro años antes de la revolución del Sinsajo. Aquí, un joven Haymitch —interpretado por Joseph Zada— enfrenta una arena brutal, con reglas más sádicas y un Capitolio aún más despiadado. "En esta cruzada, Haymitch nos entrega la historia de una vida asediada por la tragedia, la pérdida y el terror; sin embargo, como la belleza de la arena floral que se vierte de sangre, aún contiene escasos destellos de esperanza y amor", adelanta la sinopsis.

El filme cuenta con un reparto lleno de estrellas de Hollywood. Joseph Zada y Whitney Peak interpretan a Haymitch Abernathy y a Lenore Dove Baird, cuya historia de amor se desarrolla a la par de los juegos. La película cuenta también con Ralph Fiennes como el Presidente Coriolanus Snow, con Glenn Close como Drusilla Sickle, la mujer que tiene el puesto que, más tarde, es cubierto por Effie, y Billy Porter como Magno Stift, su expareja. Jesse Plemons interpreta al creador de los retos en los juegos, Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. y Maya Hawke son los ganadores de los juegos Beetee y Wiress, mientras que Elle Fanning interpreta a una versión más joven de Effie Trinket y Kieran Culkin será Cesar Flickerman, el presentador de los juegos.

Aunque el primer adelanto de la película pone los dientes largos al espectador, los fans todavía tendrán que esperar justo un año para poder disfrutar de esta nueva aventura. Y es que "Amanecer en la cosecha", tiene previsto su estreno en cines el 20 de noviembre de 2026.