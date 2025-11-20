El emocionado discurso del docente Luis Felipe Fernández, premiado por los investigadores españoles: "Hemos querido encender chispas de curiosidad científica"

"Cada vez que llevamos la ciencia a un aula rural es como sembrar una semilla. A veces, sin duda, tarda en germinar, o directamente no germina; pero, cuando florece, cambia paisajes, cambia destinos y cambia un pueblo". Son palabras del docente castropolense Luis Felipe Fernández al recoger en Valencia una de las Placas de Honor que entrega anualmente la Asociación Española de Científicos (AEC). En su caso, el galardón reconoce la labor en materia de divulgación científica realizada por el Foro Comunicación y Escuela que el profesor, recientemente galardonado con la Medalla de Asturias, coordina en el instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo.

Fernández, arropado por el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, el empresario lácteo Francisco Rodríguez y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, reivindicó una educación pública, "por cierto, la única que se asienta en el medio rural", de calidad como vehículo para lograr la justicia social y se mostró convencido de que los centros educativos del medio rural "deben ser motores de innovación". "La ciencia, como la educación, no entiende de distancias ni de orígenes; pero sí entiende de pasión, de rigor, de compromiso. Lo que necesita es visibilidad, reconocimiento y oportunidades", añadió, convencido de que ambas pueden ser capaz de transformar territorios.

Luis Felipe Fernández recogiendo la distinción. / R. T. C.

Enseñar dignidad

Expresó el docente el "honor inmenso" y la "emoción profunda" con la que recoge la distinción y también un "profundo sentido de responsabilidad", convencido de que aún queda mucho por hacer y que hay que seguir acercando la ciencia a cada rincón. "Porque cuando la ciencia llega en la máxima expresión a las aulas de los entornos rurales, no solo enseña fórmulas o teorías: enseña, sobre todo, dignidad. Enseña que el lugar donde naces no debe determinar el lugar al que puedes llegar", expresó ante el público congregado en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, donde se celebró la XXVII Edición de las Placas de Honor AEC 2025.

Luis Felipe agradeció que la AEC, presidida por el catedrático Manuel Jordán Vidal, se haya fijado en este proyecto educativo asturiano, posible gracias a las entidades públicas y privadas que han aportado financiación para que el millar de actividades programadas por el Foro Comunicación y Escuela hayan sido gratuitas. En este sentido, señaló que el Foro ha intentado en sus diecisiete ediciones "encender chispas de curiosidad científica, de pensamiento crítico, de amor por aprender (...). La ciencia no solo ocurre en los laboratorios ni en los grandes centros de investigación. La ciencia también ocurre cuando una niña o un niño de un pueblo se pregunta por qué el cielo cambia de color al atardecer".

Un momento de la intervención de Enrique de la Rosa. / R. T. C.

Cauces "nada frecuentes"

Fue Enrique J. de la Rosa, prestigioso investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y vicepresidente de la AEC, el encargado de glosar a Luis Felipe Fernández. Precisamente fue él quien presentó la candidatura del castropolense ante el consejo rector que aprueba los prestigiosos galardones. Contó a los asistentes al acto de Valencia que el "esfuerzo y talento" del coordinador del Foro Comunicación y Escuela "han seguido unos cauces nada frecuentes" y confesó que cuando conoció su trayectoria, primero en el colegio Aurelio Menéndez, de Ibias, y actualmente en el instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, se quedó "profundamente impresionado" por la implicación del profesor.

"Su dedicación, más allá de la docencia, ha fomentado el interés por la investigación y la innovación en un marco de carácter humanístico, social y comunitario, en plena sintonía con los fines de la Asociación Española de Científicos (AEC)", explicó De la Rosa a LA NUEVA ESPAÑA. En este sentido, considera que la actividad desarrollada tanto en la Semana de la Comunicación de Ibias como en el Foro Comunicación y Escuela, sintonizan a la perfección con uno de los fines de la AEC que es "fomentar el interés de la sociedad española, y muy especialmente de sus jóvenes, en la investigación y la innovación". En este campo, añadió De la Rosa, es "necesario" implicar a los maestros y profesores.

Un momento de la intervención de Luis Felipe Fernández. / R. T. C.

Repasó en su intervención algunas de las actividades promovidas por Luis Felipe para que sus alumnos conozcan a referentes de la ciencia, el deporte o la política "fomentando vocaciones diversas y reduciendo desigualdades sociales". En este sentido, añadió, que sus méritos le hacen merecedor de una de la Placa de Honor del colectivo. "Nosotros nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado nuestro modesto reconocimiento", dijo De la Rosa.

Otras distinciones

En la categoría de Científicos y científicas destacadas la Asociación Española de Científicos distinguió a María Isabel Fariñas, Ángel Carbonell y Cecilia Gotor Martínez. En la modalidad de Jóvenes Investigadores la distinción recayó en Nuria Quiles; mientras que en Divulgación de la ciencia, Luis Felipe Fernández compartió la distinción con Geolodía y con los Premis Sapiència impulsados por la Generalitat Valenciana y la Red de Universidades para el fomento de la I+D+i (RUVID).