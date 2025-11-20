Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Han abandonado a su suerte a los ganaderos del Noroccidente", clama el PP desde Tapia sobre la gestión del lobo

Los populares denuncian que en la zona "hay más de 2.000 expedientes de daños reclamados por los ganaderos por ataques de la fauna salvaje"

Foto de los participantes en el encuentro en la ganadería tapiega.

Foto de los participantes en el encuentro en la ganadería tapiega. / R. T. C.

T. Cascudo

Tapia de Casariego

El PP ha vuelto a denunciar este jueves en Tapia la gestión del lobo que realiza el Gobierno regional. "Han abandonado a su suerte a los ganaderos de todo el Noroccidente de Asturias", señaló el diputado regional y portavoz de Medio Ambiente, Luis Venta, desde la ganadería tapiega "Viuda Riocabo". Los populares lamentan que "el lobo sigue campando a sus anchas, y el Gobierno de Barbón no ha llevado a cabo ni una sola actuación en seis meses".

Venta visitó la explotación ganadera ubicada en El Valle de San Agustín en compañía del alcalde tapiego, Pedro Fernández, así como de las alcaldesas de Navia, Coaña y Villayón. En el encuentro también estuvieron presentes diferentes ganaderos de una zona en la que, añadió el PP, "hay más de 2.000 expedientes de daños reclamados por los ganaderos por ataques de la fauna salvaje".

"Es una auténtica vergüenza el abandono al que está sometiendo el Gobierno de Barbón a la zona del Noroccidente de Asturias”, afirmó Venta. Y añadió: "El consejero demuestra una incompetencia que tiene a los ganaderos contra las cuerdas".

