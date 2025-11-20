"Han abandonado a su suerte a los ganaderos del Noroccidente", clama el PP desde Tapia sobre la gestión del lobo
Los populares denuncian que en la zona "hay más de 2.000 expedientes de daños reclamados por los ganaderos por ataques de la fauna salvaje"
El PP ha vuelto a denunciar este jueves en Tapia la gestión del lobo que realiza el Gobierno regional. "Han abandonado a su suerte a los ganaderos de todo el Noroccidente de Asturias", señaló el diputado regional y portavoz de Medio Ambiente, Luis Venta, desde la ganadería tapiega "Viuda Riocabo". Los populares lamentan que "el lobo sigue campando a sus anchas, y el Gobierno de Barbón no ha llevado a cabo ni una sola actuación en seis meses".
Venta visitó la explotación ganadera ubicada en El Valle de San Agustín en compañía del alcalde tapiego, Pedro Fernández, así como de las alcaldesas de Navia, Coaña y Villayón. En el encuentro también estuvieron presentes diferentes ganaderos de una zona en la que, añadió el PP, "hay más de 2.000 expedientes de daños reclamados por los ganaderos por ataques de la fauna salvaje".
"Es una auténtica vergüenza el abandono al que está sometiendo el Gobierno de Barbón a la zona del Noroccidente de Asturias”, afirmó Venta. Y añadió: "El consejero demuestra una incompetencia que tiene a los ganaderos contra las cuerdas".
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- El mercadillo navideño 'más bonito de Asturias' donde disfrutar de puestos de castañas: un sinfín de luces, atracciones para los niños y música
- Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- La ola de frío llega a Asturias: el temporal activa la alerta amarilla y mañana podría nevar a 400 metros
- Así es el ambicioso proyecto para rehabilitar un edificio emblemático de Oviedo: 30 viviendas, un centro polivalente y espacios para talleres
- El repicar más antiguo del mundo se escucha en Oviedo y tiene nombre de rey: las curiosidades de la campana 'Wamba
- Momentos de alta tensión durante la actuación de las fuerzas de seguridad contra los manteros en Cangas de Onís