Navia defiende su infancia con escudos: la divertida jornada que reconoce la labor de familia y mascotas

Navia celebró este lunes el ía Universal de los Derechos de la Infancia con unas jornadas participativas impulsadas por el Plan Local de Infancia* y enmarcadas en el programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. La sesión, celebrada en el espacio El Liceo de Navia y en la que participaron escolares de distintos centros educativos del concejo, puso el foco en un tema tan cotidiano como complejo: cómo protegerse y sentirse protegido en un mundo cada vez más digitalizado.

Sara García fue una de las coordinadoras de la jornada. ¿Qué se buscaba? "Este año UNICEF nos propuso reflexionar sobre los derechos de la infancia en el mundo digital, un espacio que habitamos cada vez más y que los pequeños también ocupan", indicó. Por eso, "les hemos pedido que nos cuenten qué les hace sentirse protegidos, tanto en la vida real como cuando navegan por internet".

Proyectos y creatividad

La primera parte del encuentro estuvo dedicada a que los presentaran los proyectos en los que han trabajado en los últimos dos meses: desde recomendaciones sobre privacidad y seguridad digital elaboradas por los más pequeños, hasta el prototipo de un videojuego diseñado por estudiantes mayores para explicar la importancia de los derechos digitales, contó García.

Miguel Fernández, Nicolás García, Nicolás López, Pedro Montoro, Fernando Álvarez, Cristina López y Pol Ron, durante la actividad. / Ana M. Serrano

Después, llegó el turno de una dinámica más artística y no por ello menos reflexivo: cada participante debía ilustrar aquello que le hace sentir protegido. Y, aunque podría parecer sorprendente en tiempos de hiperconexión con lo ajeno, "las respuestas apuntan a lo más humano".

"Los resultados siempre sorprenden", señaló la monitora. "En un mundo como este, podría parecer que lo digital lo invade todo, pero siguen apareciendo como esenciales la familia, los amigos, los espacios para comunicarse… Conservamos humanidad dentro de lo virtual", añadió.

Un momento de la sesión, en el Espacio El Liceo de Navia. / Ana M. Serrano

Entre los primeros dibujos, una niña de siete años, María Pérez, mostraba orgullosa su creación: “Es mi gato. Se llama Aspirina. Me hace sentir protegida porque muerde a todo el mundo menos a mí", explicó. A su lado, Iris Lanza optó por ilustrar a su madre, y Tomás Fernández, escogía representar a su familia: "Nos hace sentir seguros porque son seres queridos. Si pasa algo, siempre están".

Para el equipo organizador, la actividad tiene un valor añadido: "Es esencial que los niños reflexionen sobre lo que les protege. No solo en la red, sino n la vida. Ellos mismos identifican situaciones, riesgos y apoyos, y los expresan con una creatividad que siempre nos sorprende", apuntó Sara García

La mañana terminó con una exposición improvisada de dibujos llenos de casas, abrazos, mascotas y símbolos digitales y con un listado de las palabras que bien podrían definir la jornada: "Empatía", "armonía", "alegría", "felicidad", "niños", "infancia", fueron algunas de ellas. Todo recordó que, pese a la velocidad del mundo conectado, "la seguridad para los más pequeños sigue teniendo rostro humano".