Así es el cuarto Xuntoiro, un programa familiar para disfrutar de la cultura en eonaviego (consulta aquí las actividades)

El Principado celebra desde este viernes al domingo la cuarta edición del "Xuntoiro", un encuentro cultural que busca mostrar "la vitalidad creativa" del gallego-asturiano o eonaviego. El evento añade la organización, busca "favorecer el intercambio de los distintos sectores culturales" que utilizan la lengua más occidental de Asturias con una treintena de actividades dirigidas a todos los públicos.

Todas las actividades son gratuitas y, aunque están dirigidas al público general, se da un protagonismo especial a la infancia. De hecho, el programa comenzó a primera hora de la mañana en el colegio La Paloma con la propuesta ""El Xuntoiro chega á escola!" , un conjunto de actividades infantiles dirigidas por Jacinta Martín en el CEIP La Paloma.

Viernes por la tarde

Por la tarde, la actividad se traslada al Parque Vicente Loriente. De 17:15 a 17:45 horas, Jacinta Martín guiará la actividad familiar "Pedras nel camin. ¡Rescata as palabras da casa!", que consiste en la búsqueda de piedras pintadas con palabras eonaviegas, destacando que cada piedra encontrada tiene como premio un libro.

A las 17:45 horas, el salón de actos del Casino de Castropol acogerá la Inauguración oficial del Xuntoiro. Este acto incluirá un recital con representantes de concejos y entidades del Eo-Navia. A continuación, de 18:15 a 19:15 horas, Lucas Vega Villabrille ofrecerá la conferencia titulada "A literatura eonaviega alredor del Castropol y El Aldeano".

La jornada del viernes se cerrará con la "Noite de teatro y música eonaviega" en el mismo salón de actos del Casino: a las 21:00 horas, la artista Susana Gudín dará un concierto ; a las 21:45 horas, la compañía Teatro Baluarte presentará la obra "A radio de bulito" ; y finalmente, a las 22:15 horas, el grupo Mestura pondrá el cierre a la noche con otro concierto

Intenso sábado

El sábado se presenta con una intensa actividad, iniciando con la feria literaria "A libreiría eonaviega", a cargo del Gremio d'Editores d'Asturias, que estará disponible en el hall del Casino de Castropol de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Las actividades en el salón de aActos del Casino comienzan a las 10:00 horas con un "Taller de cesteiría en familia", dirigido por el cesteiro José Ramón Vázquez. Una hora más tarde, de 11:00 a 11:45 horas, Sandra López Rico, de la Federación Asturiana de Conceyos, impartirá el curso exprés "Os meus primeiros pasos col eonaviego".

Paralelamente, la música tomará las calles de Castropol con un pasacalles a cargo de la banda de gaitas "El Penedón", que se llevará a cabo de 11:30 a 13:30 horas. A partir de las 12:00 horas la actividad se traslada a la Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo con la actividad familiar "¡Cúntame un conto!" , que incluye varias presentaciones de libros y cuentacontos.

A las 12:00 horas, Fernando López-Cancio presentará El sabicheiro y Os zarapayeiros ; a las 12:30 horas, Cristobal Ruitiña hará lo propio con Os albióis pequenos y el arracada máxica, obra que fue Premio Quiastolita 2023 ; y de 13:00 a 13:30 horas, se llevará a cabo la lectura de El pasado nunca esqueice, la obra ganadora del Premio Quiastolita 2024, de María Belén Alonso Fernández. La mañana cerrará en el salón de actos del Casino con el cuentacuentos "Dúas oreyas y úa boca" a cargo de Carlos Alba Cellero, de 13:30 a 14:15 horas.

Por la tarde, el encuentro literario continúa en la biblioteca del Casino de Castropol : de 16:30 a 18:10 horas, se celebrará un "Encontro literario nel Xuntoiro" con presentaciones de autores como Carmen Siñeriz Rico (Estaxos) , Fernando Vijande Fernández (Nicolás El Farrapeiro), María José Fraga (Mentres faga solombra) , y Cristobal Ruitiña (El asesino de Sargadelos). Además, tendrá lugar la presentación y recital de la revista Viermo Carpinteiro.

Seguidamente, de 18:10 a 18:45 horas, se celebrará la mesa redonda "Eonaviego, perspectivas de futuro" que reunirá a Ruth González, Aurora Bermúdez Nava y Cristobal Ruitiña, con Natalia Riego como moderadora. La tarde culminará de 19:00 a 20:30 horas con un "Taller: Podcast en eonaviego" en la biblioteca. La "Noite de teatro y música eonaviega" del sábado comenzará a las 20:30 horas en el salón de actos del Casino: de 20:30 a 21:15 horas, se presentará el teatro de títeres familiar con "El trasno y el molieiro", de Carlos Alba Cellero; de 21:15 a 22:00 horas, el grupo Clandestias dará un concierto; y el broche final lo pondrá el concierto de Amarradizo, de 22:00 a 22:45 horas.

Para el domingo...

El último día de encuentros comienza a las 10:30 horas en el Casino de Castropol con la Asociación Cultural El Pampillo impartiendo el Taller: "Alfombra floral del Xuntoiro", que se extenderá hasta las 11:30 horas. A continuación, de 11:30 a 12:30 horas, Natalia Riego guiará un Taller literario eonaviego en la biblioteca. Para conocer el entorno, de 12:30 a 13:30 horas, se ha programado la Visita guiada: "Conocendo Castropol", a cargo de Ana García González, con salida desde el casino.

El acto central del mediodía será el "Recitando na Ría del Eo", de 13:30 a 14:30 horas , que consistirá en un paseo en barco (Zalea en barco) con recital poético y piezas musicales de saxo. Este evento contará con las voces de Carmen Siñeriz, Babel de Cal Cadete, Natalia Riego y María José Fraga, acompañados por el saxo de Pipe Jordán.

La tarde de clausura acoge dos actos importantes: de 17:00 a 18:00 horas, se realizará la lectura-estrena de "Na costa de Santiniebla", un relato de Luis Cernuda de 1935 en versión eonaviega, conmemorando el 90 aniversario de su escritura en Castropol. Finalmente, de 18:00 a 19:30 horas, el salón de actos del Casino cerrará con "El cine que fala", una proyección de audiovisuales eonaviegos , que incluye Frutos d'úa terra: memoria inmaterial da etnografia alimentaria (41 min) de Eloy Couceiro, Eu soi quen fun (18 min) de Melania Fraga, y el vídeo resultado de la actividad escolar del Xuntoiro titulada "Os nenos y as nenas de Castropol cuntan".

Reparto de poemas

Durante los tres días de los encuentros, Castropol se transformará con varias iniciativas permanentes. Los bares y restaurantes de Castropol repartirán poemas en formato marcapáginas con las consumiciones como parte del "Menú de versos eonaviegos" ; las calles y plazas de la localidad serán escenario de una muestra poética con carteles de poemas diseñados para la exposición; habrá una exposición de libros en eonaviego en las vitrinas de la biblioteca; el quiosco de la música del Parque Vicente Loriente acogerá la Biblioteca ambulante eonaviega, una muestra de obras y espacio para la lectura; y se realizará un Bookcrossing bautizado "¡Ceiba os libros!" con el reparto de libros en eonaviego en los locales y plazas del lugar.