Ence, galardonada por su compromiso ambiental y su apoyo a la cultura local por esta entidad

El coro Almenas de Plata celebrará este sábado una de sus citas más emblemáticas: la entrega del premio Almenas de Plata, que alcanza ya su décimo cuarta edición. El acto tendrá lugar en la Casa de Cultura de Puerto de Vega, a las 20:00 horas, y supondrá la recuperación de una tradición muy apreciada por la agrupación y por el público local tras un parón de cinco años.

El galardón de este año reconoce a la multinacional Ence, una entidad que, según destaca el coro, "ha mostrado un interés continuado en la protección del medio ambiente y un apoyo generoso hacia todas aquellas actividades culturales y festivas que necesitan de su ayuda material". Para la directiva del coro, poder otorgar este reconocimiento "es un honor, porque todos los premiados son importantes, y merece la pena apoyarles y seguir trabajando con ellos".

La presidenta del coro, Mariluz Fernández, explica que la organización de este acto es un esfuerzo considerable para una agrupación formada por 25 miembros que, desde su fundación en 2007, "mantiene un compromiso firme con la cultura local". El premio nació el mismo año, y aunque hubo un paréntesis durante la crisis sanitaria, "este 2025 supone su recuperación definitiva".

Se espera una gran afluencia de público. "Creemos que habrá llenazo", señalan desde la organización. Sí está confirmada la presencia de la alcaldesa y de la concejala de Cultura, además de la directora de la fábrica naviega de Ence.