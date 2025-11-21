El mazo de Meredo cuenta los días para recuperar su esplendor: el consistorio adquiere el equipamiento y prepara un plan de restauración

Vegadeo ha logrado al fin, tras casi una década de negociaciones, una solución para el mazo de Meredo, uno de los enclaves más especiales y, durante sus años de apertura al público, también el más visitado del concejo. El pleno acaba de dar luz verde a la compra de este complejo hidráulico construido en 1714 y operativo hasta 1965 por casi 64.000 euros. El primer paso será el acondicionamiento del entorno, para que vecinos y visitantes puedan volver a visitar el lugar y, de manera paralela, se buscará una solución para restaurar los inmuebles y reabrirlos al público.

"El mazo de Meredo es una oportunidad y llevamos una década trabajando para encontrar una solución", señala el alcalde, César Álvarez. Cuando accedió a la alcaldía, en 2015, uno de los asuntos sobre la mesa fue dar un futuro al mazo, que entre 2004 y 2010, tras su rehabilitación, se convirtió en uno de los recursos turísticos estrella del concejo, llegando a superar las 1.400 visitas anuales. El convenio de explotación del enclave firmado con la propiedad venció en 2019 y, desde entonces, se negocia su compra. La negociación no estuvo exenta de dificultad, ya que la herencia se dividió en dos familias, una se quedó con los inmuebles y la otra con el suelo.

Estado de una de las edificaciones del complejo. / R. T. C.

Acondicionamiento del espacio

"Inicialmente, con los dueños de las edificaciones se llegó a un acuerdo, pero no con los del suelo, hasta que finalmente se logró el acuerdo con todos y pudimos comprar. Ahora solo queda firmar y registrar la propiedad a nombre del Ayuntamiento", señala el primer edil. El objetivo más inmediato del consistorio es acondicionar el espacio para que vuelva a ser visitable, ya que actualmente presenta un estado de abandono tras años de cierre. Esto supone el desbroce del entorno y la reparación de puentes y pasarelas peatonales, así como la restauración del mobiliario urbano del área recreativa. "Esperemos que la próxima primavera se pueda disfrutar ya", señala César Álvarez.

De manera paralela, el Ayuntamiento de Vegadeo se reunirá con responsables del Principado para buscar apoyo económico para la rehabilitación de las edificaciones en ruina. "Queremos convocar un concurso público de ideas, con especial participación de los alumnos del instituto de Vegadeo, para que participen en las decisiones", señala el regidor. Tras el concurso, se redactaría el proyecto definitivo para dar nueva vida al mazo. El consistorio baraja que un emprendedor o un colectivo se puedan hacer cargo de la gestión del recurso, pues ven difícil asumirlo desde el Ayuntamiento.

Inversión

De momento, el consistorio carece de una valoración económica sobre el importe de la restauración. El único dato existente se remonta a 2016 cuando la reparación de los ingenios hidráulicos de este recurso etnográfico se valoró en 47.000 euros. Entonces, la Intervención municipal no autorizó la inversión, ya que el convenio con la propiedad finalizaba en 2019 y no había garantías de que se pudiera amortizar el gasto. La década transcurrida y el progresivo deterioro de las edificaciones hace pensar que actualmente el equipamiento requiera una inversión superior.