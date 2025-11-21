Valdés, el concejo ejemplar en transporte público: un nuevo microbús eléctrico conectará Trevías y otras parroquias rurales con Luarca los miércoles de mercado

El Ayuntamiento de Valdés ha puesto en marcha un novedoso y pionero sistema de transporte público municipal que reforzará la conexión entre las zonas del interior, parte de la franja costera y la capital del concejo, Luarca. La iniciativa supone un salto cualitativo en la movilidad local e incluye la incorporación de un nuevo microbús eléctrico de 22 plazas (empezará a funcionar el próximo miércoles, día 28) que complementará al actual autobús urbano de gasoil.

Según explicó el Alcalde, Óscar Pérez, "el Ayuntamiento compró un bus eléctrico para aumentar los servicios que prestan en relativo a transportes. Más movilidad en el poder del concejo". De este modo, por primera vez habrá dos autobuses municipales en funcionamiento simultáneo: el actual bus urbano, de gasoil, que mantendrá sus rutas habituales y ampliará el servicio hasta Otur, vertebrando así toda la zona oeste entre Otur y Barcia durante los cinco días laborables; y un nuevo microbús eléctrico, destinado a reforzar la movilidad en las zonas rurales más alejadas.

Con esta medida, el Ayuntamiento valdesano considera que da un paso más en la modernización del concejo: "Son medidas, innovadoras, necesarias y demandadas por todos".

El nuevo microbús eléctrico operará en un primer momento un día a la semana, los miércoles de mercado en Luarca, una jornada clave de afluencia y actividad comercial. La ruta partirá de Trevías a las 9:00 horas, conectando Cortina, Villanueva, San Pelayo y dos paradas en Cadavedo (Barrio de Rapa y La Iglesia), además de Villademoros, Quintana, San Cristóbal y Querúas, para llegar finalmente a Luarca a las 9:45. Tras descargar pasajeros, el microbús inicia un segundo viaje, saliendo de Luarca hacia Busto a las 10:10 horas. En el trayecto recogerá vecinos en Chano, Canero, Cueva, Caroyas y Leiján, regresando a Luarca a las 10:30. Los retornos se producirán con tres horas de margen: hacia Trevíasa la 13:00 y en dirección Busto

El regidor en el interior del vehículo, propiedad del Ayuntamiento. / R. A. S.

a las 14:00.

210.000 euros de inversión

El coste del nuevo vehículo ronda los 210.000 euros, una inversión que el ayuntamiento considera altamente rentable: "Estamos hablando de cada día de trabajo dos euros y medio de consumo eléctrico". El microbús se recarga en el propio almacén municipal y su conducción será asumida por operarios municipales con el carnet correspondiente.

Pérez subrayó que esta apuesta por la movilidad rural coloca al municipio en una posición única: "Ningún ayuntamiento de nuestro tamaño tiene bus, mucho menos tiene dos". Añadió que "el 80% de la población del concejo de Valdés va a disponer de transporte público municipal", destacando la importancia de la vertebración territorial para mejorar la calidad de vida en las zonas más alejadas.

El objetivo municipal es ampliar el servicio a dos días semanales entre 2026 y 2027, siempre en función de la demanda y del comportamiento de esta primera fase piloto.

La motivación principal del proyecto es clara: "poder traer a los vecinos del medio rural al gran núcleo de servicios que es Luarca el día en el que hay más posibilidades comerciales". El billete tendrá el mismo precio que el del autobús urbano, alrededor de un euro.