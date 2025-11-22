Cangas del Narcea estrena un portal para impulsar el empleo y el emprendimiento
El Ayuntamiento lanza una herramienta digital que conecta a empresas, demandantes de trabajo y emprendedores con proyectos para el concejo
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha puesto en marcha una nueva herramienta destinada a dinamizar el mercado laboral y apoyar la actividad empresarial del municipio. Se trata del portal "Oportunidades de empleo y emprendimiento", un espacio alojado en la web municipal que busca facilitar el contacto entre quienes ofrecen y demandan trabajo, así como entre emprendedores interesados en desarrollar proyectos en el concejo.
La iniciativa parte de la Concejalía de Emprendedores y Actividad Económica, que ha detectado en los últimos años una doble necesidad: por un lado, la dificultad de muchas empresas locales para encontrar personal cualificado y, por otro, la falta de relevo generacional en negocios que funcionan pero que corren riesgo de desaparecer. "El tejido empresarial del concejo nos traslada constantemente la dificultad de encontrar personal para incorporar a sus negocios y, por otro, la falta de relevo generacional para dar continuidad a proyectos que están funcionando. De ahí surge esta ventanilla virtual que pretende acercar a ambas partes", explica la edil del área, Carmen Rodríguez.
El nuevo portal funciona de manera sencilla. Desde la portada de la web del Ayuntamiento, los usuarios pueden acceder a la descarga de la documentación necesaria. Los interesados deben cumplimentar una solicitud y un anexo, tanto si se trata de publicar una oferta de empleo como de presentar un proyecto de emprendimiento. En el caso de personas jurídicas, la presentación debe realizarse a través de la sede electrónica municipal.
Aunque la herramienta acaba de ver la luz, ya cuenta con varias ofertas de empleo publicadas, lo que confirma la demanda existente. Rodríguez anima a trabajadores, empresarios y emprendedores a utilizar esta plataforma y a participar en su mejora enviando sugerencias para adaptarla a sus necesidades reales.
Este portal se suma a otras acciones impulsadas desde el Ayuntamiento y desarrolladas en colaboración con entidades como la Cámara de Comercio o el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, todas ellas orientadas a fomentar la actividad económica y apoyar el desarrollo empresarial en el suroccidente asturiano.
