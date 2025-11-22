El mejor cielo de España para ver las estrellas está en un concejo rural de Asturias de tan solo 1.500 habitantes (y es el único del mundo con un certificado "Starlight")

Para ver uno de los mejores cielos del mundo no es necesario viajar hasta el desierto de Atacama, en Chile, ni hasta las Islas Canarias. Está aquí mismo, en Asturias, a una hora y 40 minutos de Oviedo. Se trata de Allande, uno de los concejos menos poblados del Principado (son apenas 1.500 habitantes) y a la vez más envejecidos (la media de edad es superior a los 60 años). Este rincón de Asturias es el mejor lugar para contemplar las estrellas, debido a su baja contaminación lumínica, dentro de un marco incomparable de grandes montañas que parecen sacadas de un cuento.

Y esto no lo dicen los vecinos ni los gobiernos. Lo certifica la Fundación Starlight, que es una especie de Estrella Michelin, pero de destinos turísticos astronómicos. Allande no es solo el único concejo del mundo en conseguir este título, sino que además acaba de renovarlo por cuatro años más. Gran parte de este éxito se debe a Allande Stars, el proyecto que Lucía González Cuesta, doctora en astrofísica, puso en marcha en 2020, convirtiendo su concejo rural en un referente mundial de la astronomía.

Eventos astronómicos

Precisamente, este fin de semana en Allande se celebra el IV Encuentro de turismo de estrellas con todo tipo de charlas, talleres y observaciones, y que se suma al evento que todos los años se celebra en verano, con más de cien inscritos.

Observación de estrellas en Allande a cargo de Allande Stars. / Allande Stars

Las condiciones especiales que cumple

¿Qué tiene el cielo de Allande para ser tan especial? Para recibir el certificado Starlight, ha tenido que aprobar una exhaustiva auditoría astronómica sobre la calidad del cielo los medios para garantizar su protección. La excelencia del cielo –de manera resumida– viene determinada por cuatro parámetros: disponer de cielos oscuros poco afectados por la contaminación lumínica; condiciones atmosféricas que permitan alcanzar en la observación del firmamento un alto grado de nitidez; que la atmósfera disponga de una transparencia adecuada; y un porcentaje adecuado de noches despejadas a lo largo del año.

Evaluación turística

A todo esto se une otra evaluación turística y de compromiso de destino. Los municipios incluidos deben acreditar las adecuadas infraestructuras y actividades relacionadas con la oferta turística (el alojamiento, los medios de observación disponibles al servicio de los visitantes, la formación del personal encargado de la interpretación astronómica, etc.) y su integración en la naturaleza nocturna.

Próximo objetivo: construir una estación

Para seguir avanzando en ser un referente del astroturismo, Allande tiene pendiente la construcción de su estación astronómica. Una pequeña edificación que se situará en una zona conocida como La Verbenosa, antes de llegar al alto de la Marta. Su objetivo es ofrecer un lugar de refugio para realizar las observaciones nocturnas y también una zona donde se puedan desarrollar actividades de divulgación en interior que complementen la observación en el exterior. La alcaldesa avanzó recientemente que espera ver la construcción finalizada antes del próximo mes de junio. Después de que la tramitación se haya ido alargando por el rechazo de Patrimonio a las distintas ubicaciones que el Ayuntamiento fue planteando.