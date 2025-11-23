Narnia está en Asturias: el precioso pueblo nevado donde viven los osos y que tiene el lago más grande de todo el Principado
Durante el duro invierno, tan solo una veintena de vecinos habitan esta aldea, que recuerda al escenario de la famosa serie de libros y su película
Narnia, ese país de fantasía que el escritor C. S. Lewis creó para su serie de libros "Las Crónicas de Narnia", después adaptadas a película, podría estar en la vida real en Asturias. En muchos rincones de la Asturias profunda, entre ellos en Valle de Lago, en el concejo de Somiedo, un precioso pueblo nevado que parece salido de un cuento en el que habitan osos, lobos y demás fauna salvaje. En el duro invierno, hay más animales que personas. Alrededor de una veintena vecinos, la mayoría de ellos ganaderos, son los que resisten a las inclemencias del tiempo, quedando a menudo incomunicados.
"Los juegos del hambre"
Ubicado a 11 kilómetros de la capital del concejo (Pola de Somiedo), Valle de Lago ha cobrado protagonismo en los últimos meses por ser escenario de la nueva película de la saga de "Los juegos del hambre", una de las más taquilleras en la historia del cine. El parque natural de Somiedo brilla en el tráiler de "Amanecer en la cosecha", cuyo estreno en cines está previsto para noviembre de 2026). El paisaje, rodeado de montañas y de un verde muy intenso, es espectacular.
El lago más grande
Como su propio nombre indica, allí hay un lago, el Lago del Valle. Y no es un lago cualquiera, sino el más grande que tiene Asturias. Es el de mayor superficie y el más profundo, al llegar a los 65 metros de calado en su parte más honda.
La laguna primitiva, de origen glaciar, tenía tan solo 15 metros de profundidad. Este espacio fue sometido hace años a una obra de recrecido, de ahí las actuales medidas. El lago del Valle forma, junto a los lagos de Saliencia, el Conjunto Lacustre de Somiedo, que es considerado como Monumento Natural, formando parte del Parque Natural de Somiedo. Existe una ruta que parte de Valle del Lago, de unos 6 kilómetros que eclipsa a cualquier visitante.
Los teitos
En este "mini Hollywood", el turista puede encontrar mucho más. Por ejemplo, las construcciones típicas de Somiedo: los teitos. Son cabañas de techo vegetal, de escoba de monte. Cinco de ellas serán destinadas ahora a la producción de queso por parte de la quesería Rey Silo, que lideran Pascual Cabaño y el elaborador artesano Ernesto Madera, y de la que el famoso cocinero mierense José Andrés, afincado en Estados Unidos, es socio desde hace ya unos cuantos años.
Un paraíso para los osos
En Valle del Lago también hay fauna y es uno de los principales puntos de observación (Somiedo en general) de osos pardos cantábricos. La población osera de Asturias vive un gran momento, con altos niveles de reproducción y expansión hacia lugares no ocupados hasta ahora por la especie. Su población consta de 370 ejemplares (210 machos y 160 hembras), de los cuales 250 pertenecen a la subpoblación occidental y 120 a la oriental, según el último censo.
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
- Dolor y rabia en la mina del accidente mortal en Cangas del Narcea: ”No sé qué le pasa a Santa Bárbara con nosotros...”
- El Málaga denuncia al Real Oviedo por supuesto 'falseo de datos' y el Oviedo se defiende: 'Estamos muy tranquilos