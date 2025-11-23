Ovidio Zapico, tras la tragedia minera de Cangas: "Diecinueve muertos en accidentes laborales no se puede tolerar en una sociedad moderna; hay que rebelarse"

"Diecinueve víctimas mortales en accidentes laborales en Asturias es algo que una sociedad moderna no puede tolerar y tenemos que rebelarnos ante ello". Así de contundente se mostró este domingo Ovidio Zapico (IU), consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, tras la tragedia minera del viernes en Vega de Rengos (Cangas del Narcea), en donde perdieron la vida dos trabajadores. Precisamente Zapico acudió al tanatorio donde se velaba el cuerpo de una de las víctimas: el cangués Óscar Díaz, de 32 años.

El socio del Gobierno de Barbón alzó la voz contra los accidentes laborales. Según Zapico, merece cuanto menos "una reflexión" y "dar respuestas" que de las 19 víctimas totales "siete hayan sido en la minería, una actividad residual en Asturias". En este sentido, el consejero de Izquierda Unida trasladó "toda la solidaridad y el cariño" a los familiares de los dos mineros fallecidos, cuyos funerales se celebran este domingo. "Que hayamos perdido 7 vidas en procesos de investigación, a nosotros nos genera una desazón tremenda y nos inunda de dudas y es algo a lo que hay que dar una respuesta", manifestó.

El futuro de la Brigada de Salvamento Minero

Ovidio Zapico hizo una firma defensa de la Brigada de Salvamento Minero, tras la renuncia de sus 19 integrantes al denunciar su abandono por parte de Hunosa. Pese a ello, la brigada actuó en el accidente minero de Vega de Rengos. "Hasta hace apenas 48 horas estaba cuestionada y en duda su continuidad, pero lo que han hecho una vez más, con esa generosidad y solidaridad sin límites, yo creo que tiene que suponer la solución a ese problema. Tiene que seguir habiendo Brigada de Salvamento, tienen que tener las mejores condiciones laborales porque se ha demostrado una vez más lo imprescindibles que son. Hay que exigir hoy una solución y un futuro de viabilidad para la brigada", insistió.