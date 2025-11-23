De Tapia a Perú con escala en Tenerife: la surfista Kenia López viaja al Campeonato de España como antesala al Mundial

La surfista tapiega Kenia López tiene por delante un largo viaje y el reto de participar en dos campeonatos de mucho nivel. Este domingo parte rumbo a Tenerife para participar en el Campeonato de España de surf y, al terminar, emprenderá rumbo a Perú, donde este año se celebra el Mundial Junior de surf. "Espero dejar el pabellón alto", señala la joven deportista, que no se siente especialmente nerviosa ante tan destacados eventos.

Hace unos días, López se reunió con el alcalde de Tapia, Pedro Fernández, para cumplir con la tradición de recoger un puñado de arena de la playa. Cada delegación presente en el Mundial participa en la ceremonia de inauguración de la competición portando un tarro con la arena de las playas de sus deportistas. Así que en Perú habrá un trocito de Tapia, a través de la arena de su playa del Anguileiro o Los Campos. "Me entregaron la arena y me desearon mucha suerte", señala Kenia sobre el encuentro con el primer edil y los concejales José Ramón Loza y Carolina Álvarez.

Primera parada en Las Américas

La primera escala de este viaje es Tenerife, donde el año pasado Kenia se impuso en la categoría Sub-18 del Nacional. En este caso el reto es mayor, ya que participará en la categoría absoluta. "Ahora estoy más centrada en el Mundial, pero intentaré hacerlo bien. La competición es en la playa de Las Américas, que tiene una ola de izquierdas que me gusta muchísimo", relata. Tras su estancia canaria, el día 1 emprenderá el viaje a Perú para medirse en el campeonato de menores de 18 años. En esta cita participarán más de seiscientos deportistas de sesenta países.

La sede del Mundial Junior será Punta Rocas, que se ubica al sur de Lima. Kenia López no será la única representante asturiana, ya que también acude a la prueba el asturiano Mateo Vázquez. "La expectativa es ganar, pero vamos a ver lo que pasa", señala López, muy motivada con la oportunidad.