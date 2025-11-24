"Cangas, una oportunidad de película" para crear proyectos, emprender y construir futuro
La Fundación EDP en colaboración con la ONG Mentes Emprendedoras, celebra un evento en el concejo con alumnos del IES de Cangas del Narcea
El objetivo es fomentar en los jóvenes el espíritu emprendedor para contribuir al futuro de la zona
L. L.
Una jornada intensiva para demostrar a los jóvenes de Cangas del Narcea que el futuro del concejo está en buena parte, en sus manos. Este es el objetivo del Bootcamp "¡Cangas, una oportunidad de película!", promovido por la Fundación EDP España en colaboración con la ONG Mentes Emprendedoras.
Un evento que tiene como meta preparar a 54 alumnos del IES de Cangas del Narcea para que sean capaces de comprender los desafíos de la innovación, todo ello impulsando la creación de proyectos de emprendimiento social que contribuyan al desarrollo del concejo.
Desde la fundación buscan que los jóvenes puedan transformar problemas y oportunidades en ideas reales y valiosas, y que juntos comiencen a construir el futuro de Cangas del Narcea.
"Estamos convencidos de que este Bootcamp es una excelente oportunidad para que los jóvenes escriban su propio guión y se conviertan en protagonistas del futuro del concejo", cuentan desde Fundación EDP.
Para dar forma a esta iniciativa, los alumnos se dividirán por grupos que se encargarán de realizar un proyecto para Cangas del Narcea con apoyo de un mentor, que posteriormente deberán presentar en público. Estos mentores serán voluntarios de Fundación EDP o de Mentes Empreendedoras. Además, el equipo vencedor ganará una bicileta eléctrica.
Papel del mentor
Una de las partes fundamentales de la jornada que se desarrollará en la escuela hogar de Cangas del Narcea, es el papel de los mentores. Cada mentor o mentora acompañará a un equipo durante las actividades propuestas y apoyará a su equipo durante todas las dinámicas del Bootcamp.
Los mentores guiarán el proceso de creación del proyecto mediante preguntas estratégicas que fomenten la reflexión, el pensamiento crítico y la toma autónoma de decisiones por parte del alumnado.
Y es que estas dinámicas buscan motivar a los estudiantes a investigar, contrastar información y adquirir el conocimiento necesario para desarrollar su proyecto con rigor; Resolver dudas y proporcionar orientación siempre que sea preciso, manteniendo un enfoque facilitador en lugar de directivo; Comunicar a Mentes Emprendedoras cualquier necesidad, dificultad o incidencia que pueda afectar al buen funcionamiento del equipo o del Bootcamp.
Agenda
9h20 - 9h35 Entradas
9h35 - 9h45 Luces, Cangas… ¡Acción!
9h45 - 10h45 Cangas, ¡una oportunidad de película!
10h45 - 11h00 Conociendo a tu equipo
11h00 - 11h30 Pincho
11h30 - 12h20 Trabajo en equipo (Parte 1): Descubriendo nuestra oportunidad
12h20 -13h20 Momento creatividad Trabajo en equipo (Parte 2): De la idea al guión
13h20 -14h00 Trabajo en equipo (Parte 3): Rodando Nuestro Guión
14h00 -15h00 Comida
15h00- 16h00 Stop and walk Pitch: Estreno de Soluciones | Pitch de los grupos
16h00 - 16h15 Votación // Feedback: vuestra opinión es importante!
16h15 - 16h30 And the winner is..!
Escuela de la Energía
Esta actividad se enmarca dentro de “Escuela de la Energía -” una iniciativa que tiene como objetivo promover la sensibilización en temas relacionados con la sostenibilidad, así como fomentar valores, actitudes y conocimientos entre los estudiantes en el ámbito de las energías renovables, los derechos humanos y la concienciación sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además de sesiones presenciales, "Escuela de la Energía" es una plataforma online gratuita de apoyo a los centros escolares que ofrece, a través del uso de las nuevas tecnologías y la gamificación, contenidos didácticos y lúdicos para alumnos de 6 a 16 años: fichas de trabajo, juegos interactivos, vídeos de experimentos, escape rooms, manualidades, etc.
La plataforma es también una importante herramienta para los profesores, a los que proporciona diversos recursos didácticos adaptados a las distintas materias, proporcionándoles el apoyo en las aulas que necesitan para despertar el interés de sus alumnos por los temas relacionados con la sostenibilidad, así como para promover clases más interactivas y dinámicas que fomenten el trabajo en equipo.
