Habla el superviviente al accidente minero de Cangas del Narcea, en el perdieron la vida dos trabajadores: "Se lleva como se puede"

Fue el último que vio al cangués Óscar Díaz y al leonés Anilson Soareas con vida, y salvó la suya "por minutos". En ese grupo de tres personas que el viernes trabajaba en la segunda planta de la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), además de los dos fallecidos estaba Marcos Álvarez Valín, que se ausentó de esa zona poco antes del derrumbe. Ayer, discreto y cabizbajo, acudió al funeral de Anilson Soares para acompañar a la familia en tras el duro golpe.

En las inmediaciones de la iglesia, Álvarez estuvo un rato hablando con los rescatistas de la Brigada de Salvamento Minero, también compañeros. "Se lleva como se puede", comentó, rodeado de numerosos amigos. Quiso respetar el dolor de las familias y, por respeto a sus compañeros, prefirió "no recordar lo ocurrido". Tras la homilía, Álvarez, que es teniente de alcalde de Degaña por el PSOE, cruzó unas breves palabras con Adriana Lastra, la delegada del Gobierno en Asturias.

Villablino arropa a la familia del minero Anilson Soares en su multitudinario funeral / JUAN PLAZA

Primero en la mina Miura de Ibias

Marcos Álvarez, como Anilson Soares, también había estado vinculado a la Mina Miura de Ibias, pero debido a los impagos de la empresa desde hace unos meses decidió buscar trabajo, obteniéndolo recientemente en la explotación de Vega de Rengos, que dirige la compañía Tyc Narcea.

A pesar de que vivió el accidente de cerca, quienes estaban en la mina durante el suceso aseguran que se mantuvo en su interior colaborando en las labores de rescate de los cuerpos de sus compañeros. Unos trabajos que se alargaron durante horas y en los que, además de los servicios de emergencias, colaboraron numerosos empleados de la empresa, no solo los que les tocaba por turno estar en el tajo, sino muchos otros que fueron llegando a medida que se extendió la noticia para ofrecer su ayuda.

Marcos Álvarez, en una imagen de archivo. / LNE

Liberación de los atrapados

Esas labores fueron complicadas y se extendieron durante toda la tarde y parte de la noche, hasta poder liberar a los atrapados en el hundimiento que se produjo en el segundo nivel de la mina, a un kilómetros y medio, aproximadamente, de la boca de la explotación.

El primer cuerpo en ser recuperado fue el del cangués Óscar Díaz, pasadas las ocho de la tarde, aunque su cadáver no salió de la mina hasta pasadas las once de la noche. Una hora más tarde se consiguió recuperar el cuerpo del vecino de Villablino, que salió de la mina pasadas las doce y media. Una larga espera en una gélida tarde noche en la mina de Vega de Rengos que no impidió que familiares, vecinos y compañeros de trabajo estuvieran junto a la boca aguardando el final del rescate.

Concejal por el PSOE

Marcos Álvarez ostenta el cargo de teniente de alcalde en el Ayuntamiento de su concejo. Integró las listas del PSOE como número dos, junto al actual alcalde, Óscar Ancares, y acompañado por Gemma Pérez y Luciano Villanueva. Son los cuatro concejales que componen el equipo de gobierno en una Corporación en la que también consiguieron representación dos concejales de IU y uno de Foro.