Los promotores de la mina de Salave amplían al 29% el capital español y reordenan su estrategia sobre el proyecto

La compañía Black Dragon Gold (BDG), promotora del proyecto de extracción de oro en Salave (Tapia de Casariego), ha cerrado una ampliación de capital de 2,64 millones de euros dirigida mayoritariamente a inversores españoles y asturianos, según comunicó la propia empresa a la Bolsa de Sídney. La operación supone la emisión de casi 80 millones de nuevas acciones a 0,059 dólares australianos por título, con un descuento del 14% respecto al precio medio del último mes.

La entrada de estos nuevos accionistas, descritos por la compañía como “destacados empresarios con una demostrada capacidad de crear empleo y contribuir al desarrollo económico”, eleva al 29% la presencia española en el capital de BDG. El director ejecutivo, Dominic Roberts, considera esta cifra “un hito importante” que, a su juicio, “refuerza y alinea” la estrategia de la empresa con el entorno territorial donde se proyecta la mina.

Un cambio de escenario ante las trabas urbanísticas

El movimiento se produce apenas semanas después de que la empresa retirase su solicitud para que Salave fuese declarado Proyecto de Interés Estratégico, una etiqueta que exigía el aval del Gobierno asturiano y que finalmente no obtendrá.

Tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA en octubre, la compañía decidió desistir del procedimiento ante la inminente oposición institucional, tras un informe de la CUOTA, y la negativa del Ayuntamiento de Tapia, que rechazó la primera propuesta de explotación.

En este nuevo contexto, BDG interpreta que la incorporación de capital asturiano fortalece la posición del proyecto y mejora su encaje local de cara a los próximos trámites administrativos.

Destino de los fondos: ingeniería y presencia en el territorio

La empresa asegura que los recursos de esta ampliación se destinarán a afinar la ingeniería de detalle del proyecto, ajustándose a las indicaciones técnicas que ha ido formulando la administración asturiana.

También a incrementar su presencia y compromiso con las comunidades del entorno, apoyándose en la “confianza y credibilidad” que aportan los inversores asturianos.

BDG sostiene que ha mantenido una “disciplina financiera rigurosa” durante la fase de preparación del proyecto.

Una importante reserva europea

La operación tiene previsto completarse el 1 de diciembre, fecha fijada para la asignación de los nuevos títulos. El proyecto Salave, situado a apenas unos kilómetros del centro de Tapia, es uno de los depósitos auríferos sin desarrollar más grandes de Europa. Según la actualización técnica publicada en marzo de 2025, el yacimiento suma 1,26 millones de onzas de oro entre recursos medidos e indicados y 0,31 millones de onzas adicionales en recursos inferidos.

Además, los informes históricos sugieren la posible existencia de mineralizaciones adicionales dentro de las áreas de propiedad de BDG.