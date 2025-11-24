Los seis escolares de Miou (Vegadeo) se quedarán sin transporte a finales de mes

Los seis escolares de la localidad de Miou, muy próxima a Vegadeo, se quedarán sin transporte y sin derecho al uso de comedor gratuito en el colegio público Jovellanos de Vegadeo a finales de este mes. Es lo que le ha trasladado la dirección del centro a las familias, después de que el Consorcio de Transportes les comunicara que Miou está considerada zona urbana de Vegadeo y que, por lo tanto, “no cumple los requisitos para tener derecho a transporte escolar”.

Una decisión que ha sorprendido a las familias que ya en septiembre se encontraron con que la ruta de transporte escolar se quedaba “desierta”. Sin embargo, finalmente consiguieron que se pusiera en marcha como había ocurrido en años anteriores, sin que se cuestionara nunca el derecho a transporte de los escolares de la localidad. De hecho, las familias afectadas apuntan que la pérdida del servicio solo afecta a los seis escolares que cursan Educación Infantil y Primaria en el colegio público, pero no al estudiante que acude al instituto, para el que la línea de transporte se mantiene.

Una decisión que las familias consideran “una incongruencia” y muestran su “disconformidad y malestar” al no haber recibido ningún tipo de explicación ni aclaración por parte de los responsables del transporte escolar de por qué se decide anular una ruta una vez comenzado el curso.

Además, defienden que la distancia de Miou con el centro escolar cumple con la distancia mínima requerida para disponer del servicio de 1.500 metros y añaden que la vía que comunica la localidad con Vegadeo “carece de aceras, alumbrado y además hay que atravesar un tramo complejo en el que hay dos talleres y un almacén donde entran y salen camiones”.

Las familias, con el apoyo de la AMPA, enviará este lunes un escrito exponiendo su caso y exigiendo una solución a la Consejería de Educación, al Consorcio de Transportes, al centro educativo y al Ayuntamiento de Vegadeo.