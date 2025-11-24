Los seis escolares de Miou (Vegadeo) se quedarán sin transporte a finales de mes
Las familias enviarán un escrito al Consorcio de Transportes y Consejería de Educación para exigir una solución
Los seis escolares de la localidad de Miou, muy próxima a Vegadeo, se quedarán sin transporte y sin derecho al uso de comedor gratuito en el colegio público Jovellanos de Vegadeo a finales de este mes. Es lo que le ha trasladado la dirección del centro a las familias, después de que el Consorcio de Transportes les comunicara que Miou está considerada zona urbana de Vegadeo y que, por lo tanto, “no cumple los requisitos para tener derecho a transporte escolar”.
Una decisión que ha sorprendido a las familias que ya en septiembre se encontraron con que la ruta de transporte escolar se quedaba “desierta”. Sin embargo, finalmente consiguieron que se pusiera en marcha como había ocurrido en años anteriores, sin que se cuestionara nunca el derecho a transporte de los escolares de la localidad. De hecho, las familias afectadas apuntan que la pérdida del servicio solo afecta a los seis escolares que cursan Educación Infantil y Primaria en el colegio público, pero no al estudiante que acude al instituto, para el que la línea de transporte se mantiene.
Una decisión que las familias consideran “una incongruencia” y muestran su “disconformidad y malestar” al no haber recibido ningún tipo de explicación ni aclaración por parte de los responsables del transporte escolar de por qué se decide anular una ruta una vez comenzado el curso.
Además, defienden que la distancia de Miou con el centro escolar cumple con la distancia mínima requerida para disponer del servicio de 1.500 metros y añaden que la vía que comunica la localidad con Vegadeo “carece de aceras, alumbrado y además hay que atravesar un tramo complejo en el que hay dos talleres y un almacén donde entran y salen camiones”.
Las familias, con el apoyo de la AMPA, enviará este lunes un escrito exponiendo su caso y exigiendo una solución a la Consejería de Educación, al Consorcio de Transportes, al centro educativo y al Ayuntamiento de Vegadeo.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia