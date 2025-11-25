Apagón en Cudillero: una avería eléctrica tiene a oscuras a cerca de 200 vecinos

Apagón en Cudillero. Cerca de 200 vecinos de Salamir y su entorno están sin electricidad desde hace más de 12 horas. Concretamente fue hacia las siete y media de la tarde de este pasado lunes cuando la red de suministro dejó de funcionar en la zona, mayoritariamente de viviendas unifamiliares y algunas explotaciones agrícola-ganaderas.

Lo que parecía que era producto de alguna avería pasajera debido al mal tiempo durante la tarde, cuando cayó abundante lluvia y el viento sopló con fuerza, acabó por alargarse más de lo deseado para desesperación de los afectados, que se fueron a la cama con velas y pensando que al día siguiente se levantarían ya con el suministro restablecido.

Pero no ha sido así y este martes la luz no se encendió al dar el interruptor. La compañía Viesgo explica a los vecinos que todo se debe a una avería en la que trabajan contrarreloj para solucionar cuanto antes. Pero el desánimo y también el malestar cunde entre los residentes, entre los que figuran numerosos autónomos que no han podido empezar en condiciones su jornada laboral.

Todo sin olvidar el contratiempo que supone la falta de electricidad en los hogares, desde no poder calentar el desayuno ni pasar por la ducha, poner lavadoras o preparar la comida. También hay temor a las pérdidas de los productos que se guardan en congeladores si la avería se prolonga mucho más.