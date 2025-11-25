Concentración en Tineo en homenaje a las víctimas de violencia de género
“Ninguna mujer tinetense que sufra violencia machista debe sentirse sola ni desamparada”, clamó la alcaldesa, Montse Fernández
El Ayuntamiento de Tineo convocó una concentración este martes para rendir homenaje a las víctimas de la violencia de género con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. En el acto se recordó que son 38 las mujeres asesinadas en 2025 en España y se leyó un manifiesto de repulsa.
La alcaldesa, Montse Fernández, fue la encargada de leer el texto en el que aseveró que en Tineo “no nos vamos a quedar calladas. Cualquier mujer que sufra cualquier tipo de violencia de género tiene que saber que estamos a vuestra disposición para ayudaros y escucharos” y afirmó de forma contundente que “ninguna mujer tinetense que sufra violencia machista debe sentirse sola ni desamparada. Todo Tineo estará con ellas. Sufrir violencia machista no es su culpa”.
La alcaldesa recordó que recientemente el Ayuntamiento firmó un convenio con el Ministerio del Interior para incorporar a la Policía Local al Sistema VioGen.
Además, señaló que desde la concejalía de la Mujer e Igualdad se puso en marcha el Punto Violeta durante las fiestas de San Roque, para informar a los jóvenes y prevenir actitudes machistas. Asimismo, durante el curso se trabaja con los estudiantes del instituto para prevenir relaciones tóxicas. “La educación es primordial para la prevención”, enfatizó la regidora tinetense.
La jornada finalizó con la presentación, a las 19.00 horas, de la segunda parte del proyecto "Sirenas", una serie de relatos e ilustraciones sobre mujeres creados por la profesora Ana Belén Menéndez y la artista Isabela Anell.
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
- La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT