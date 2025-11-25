Concentración en Tineo en homenaje a las víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de Tineo convocó una concentración este martes para rendir homenaje a las víctimas de la violencia de género con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. En el acto se recordó que son 38 las mujeres asesinadas en 2025 en España y se leyó un manifiesto de repulsa.

La alcaldesa, Montse Fernández, fue la encargada de leer el texto en el que aseveró que en Tineo “no nos vamos a quedar calladas. Cualquier mujer que sufra cualquier tipo de violencia de género tiene que saber que estamos a vuestra disposición para ayudaros y escucharos” y afirmó de forma contundente que “ninguna mujer tinetense que sufra violencia machista debe sentirse sola ni desamparada. Todo Tineo estará con ellas. Sufrir violencia machista no es su culpa”.

La alcaldesa recordó que recientemente el Ayuntamiento firmó un convenio con el Ministerio del Interior para incorporar a la Policía Local al Sistema VioGen.

Además, señaló que desde la concejalía de la Mujer e Igualdad se puso en marcha el Punto Violeta durante las fiestas de San Roque, para informar a los jóvenes y prevenir actitudes machistas. Asimismo, durante el curso se trabaja con los estudiantes del instituto para prevenir relaciones tóxicas. “La educación es primordial para la prevención”, enfatizó la regidora tinetense.

La jornada finalizó con la presentación, a las 19.00 horas, de la segunda parte del proyecto "Sirenas", una serie de relatos e ilustraciones sobre mujeres creados por la profesora Ana Belén Menéndez y la artista Isabela Anell.