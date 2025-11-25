Cudillero recupera el suministro eléctrico tras casi 15 horas sin luz

La luz ha vuelto a Cudillero. Poco antes del mediodía cerca de 200 residentes de Salamir y entorno recuperaron el suministro eléctrico después de unas 15 horas sin él.

Una avería dejó a los vecinos sin red en la tarde del lunes, hacia las siete y media de la tarde. Muchos se fueron a la cama pensando que este martes amanecerían ya con electricidad, pero no fue posible.

La compañía trabajó contrarreloj para restablecer el suministro a una zona de mayoritariamente viviendas unifamiliares y explotaciones agrícola-ganaderas. Finalmente, antes del mediodía de este martes se logró arreglar la avería para alegría de los residentes y también empresarios de la zona, en su mayoría autónomos que no han podido trabajar al cien por cien durante unas horas.