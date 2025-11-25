Cudillero recupera el suministro eléctrico tras casi 15 horas sin luz
Casi 200 vecinos de la zona de Salamir se quedaron sin red la tarde del lunes por una avería
La luz ha vuelto a Cudillero. Poco antes del mediodía cerca de 200 residentes de Salamir y entorno recuperaron el suministro eléctrico después de unas 15 horas sin él.
Una avería dejó a los vecinos sin red en la tarde del lunes, hacia las siete y media de la tarde. Muchos se fueron a la cama pensando que este martes amanecerían ya con electricidad, pero no fue posible.
La compañía trabajó contrarreloj para restablecer el suministro a una zona de mayoritariamente viviendas unifamiliares y explotaciones agrícola-ganaderas. Finalmente, antes del mediodía de este martes se logró arreglar la avería para alegría de los residentes y también empresarios de la zona, en su mayoría autónomos que no han podido trabajar al cien por cien durante unas horas.
