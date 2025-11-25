Gondán construirá el remolcador “más potente” del armador noruego Østensjø Rederi

El astillero Gondán, ubicado en el concejo de Castropol, ha firmado un nuevo contrato con el armador noruego Østensjø Rederi para construir el remolcador más potente de su flota. Se trata de un buque “offshore”, es decir, que brinda apoyo en alta mar, que el astillero matiza que será “de última generación”.

El remolcador, cuya entrega está prevista para el primer trimestre de 2028, tendrá 50 metros de eslora, 17 metros de manga máxima y un “bollard pull” de 150 toneladas. Un diseño que combina “gran capacidad de empuje, maniobrabilidad y precisión”. Según detalla Gondán, “el buque está diseñado para afrontar las operaciones ‘offshore’ más exigentes”.

Añaden que incorporará un sistema de propulsión diésel-eléctrica híbrida y estará preparado para operar con metanol. Lo que subrayan responde a la “apuesta conjunta de Østensjø Rederi y Gondán por soluciones más eficientes y con menor impacto ambiental”.

El remolcador tendrá una capacidad para 14 personas, ofreciendo “un alojamiento de alto estándar y con especial cuidado en la reducción de ruidos y vibraciones”, con el objetivo de favorecer el “bienestar a la tripulación”.

La empresa detalla que la reducción de ruidos y vibraciones se conseguirá “mediante la integración de unas hélices de maniobra tipo RIM Drive de imanes permanentes, con una muy baja emisión de ruidos que garantiza un entorno de trabajo cómodo incluso en condiciones de mar adversas”.

Este nuevo contrato se enmarca en una relación de colaboración de más de 20 años entre Gondán y Østensjø Rederi, durante la cual el astillero asturiano ha construido 21 buques para el armador noruego. “Una trayectoria que refleja la confianza mutua y el compromiso de ambas compañías con buques offshore de alto valor añadido, innovación tecnológica y calidad constructiva”, señala la empresa de construcción naval asturiana que cuenta con 100 años de historia.