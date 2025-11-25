El pueblo donde mejor se ven las estrellas programa un mercado de Navidad "mágico" que no te puedes perder

Pola de Allande volverá a ser un destino imprescindible para el próximo puente de la Constitución gracias a la tercera edición de su mercado de Navidad "Allande Mágico". La propuesta no solo incluye puestos de venta, sino que repetirá su exitosa actividad, en la que se emula el sorteo de Navidad de Loterías del Estado: hay bombo y niños cantando los números al igual que lo harán el 22 de diciembre los del colegio San Ildefonso. La cita tendrá lugar desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Allande, tiene como objetivo principal "atraer visitantes de diferentes lugares a nuestro pueblo y también potenciar turísticamente el concepto de Allande Mágico". La concejala de Cultura, Mirian Álvarez, explica que en esta edición contarán con alrededor de un centenar de puestos. "Estamos terminando de cerrar la lista y se van a quedar algunos en lista de espera. Por espacio no podemos admitir más, pero está bien saber el interés que despierta", señala la edil allandesa.

Y da otro dato: el setenta por ciento de los expositores repiten, lo que da cuenta del éxito de la iniciativa. Entre los participantes, están artesanos de diferentes comunidades como Galicia, Cantabria o León. El consistorio quiere sumergir al visitante en un ambiente "festivo y mágico" como antesala de las especiales fiestas navideñas. Esta idea se logra con una iluminación especial por la capital allandesa y también en el recinto ferial, donde se celebra la cita.

"Ambiente cálido"

"Se crea un ambiente cálido y acogedor que contagia a cada visitante del espíritu navideño", señala la organización, que hace hincapié en que la iluminación también sirve de guiño al hecho de que el concejo es el primero de Asturias en lograr la certificación Starlight por la calidad de su cielo nocturno.

El evento cuenta con puestos de venta y exposición, así como actividades para que los más pequeños se diviertan y "se lleven a casa recuerdos inolvidables". No faltará la música en vivo, así como una zona gastronómica. La organización promete también sorpresas que "aún no podemos desvelar". El mercado abrirá de 12:00 a 24:00 horas durante el sábado y el domingo, mientras que el lunes 8 cerrará antes, a las 16:00 horas.

El programa detallado

El sábado habrá sesión vermú con el dúo Sindarin. A las 18:00 horas se ha programado una obra de teatro titulada "Azul y la revolución de los colores" y, a las 20:30 horas, tendrá lugar el esperado sorteo Allande Mágico. Por la noche habrá música con la orquesta Marbella y el DJ Nacho Otero.

El domingo la sesión vermú correrá a cargo del Dúo Clarín. A las 17:00 horas tendrá lugar el espectáculo de magia "The experience con José Armas" y, a las 18:30 horas, se ha programado la visita de Papá Noel. A las 20:30 horas tendrá lugar el gran sorteo "El Gordo" y, cerrará la jornada la música de Héctor y José y el DJ Pedro Bermúdez.

En el programa del lunes se incluye un nuevo sorteo "Allande Mágico" previsto para las 12:30 horas. A continuación, habrá sesión vermú con María Daz.