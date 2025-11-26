Los influencers Tomás Páramo y María de Jaime (íntimos de Victoria Federica y María Pombo), de paseo "por los pueblos más bonitos de Asturias"
La pareja pasó un fin de semana inolvidable con sus hijos y amigos en una casa rural del occidente de la región
La pareja de influencers formada por Tomás Páramo y María de Jaime pasó un fin de semana "con botas de agua" en "los pueblos más bonitos de Asturias". Cudillero, Puerto de Vega, Luarca... Los famosos, amigos íntimos de Victoria Federica y María Pombo, entre otras celebridades, hicieron una escapada con amigos al occidente de la región. Todos, un grupos de unas diez personas, se alojaron en una casa rural rodeada de vacas y verdes praderas.
En una casa rural
"¿Puede ser que todas estas personas me hagan la persona más feliz del mundo? Qué suerte", escribió Páramo en una de sus últimas publicaciones en Instagram. "Y el sitio ayuda, ¿a que sí? ¿Cómo es nuestra Asturias?", reaccionó una seguidora. Efectivamente, todas las fotografías compartidas pertenecen a Asturias. En la casa rural con amigos, sus hijos corriendo, con su mujer María de Jaime en Cabo Vidio, vista de Cudillero desde el puerto, el mar Cantábrico...
"Quiero llorar"
Palabras similares utilizó María de Jaime para resumir el pasado fin de semana en el Principado. "Veo este álbum de fotos y solo quiero dar gracias por la suerte que tengo, mi familia, mi marido, mis hijos, mis amigos, (y por fin los hijos de mis amigos con los que llevaba soñando muchos años) y botas de agua para días de lluvia como lema de vida. Quiero llorar… No sé si es el día gris o que soy una suertuda", expresó.
Tomás Páramo y María de Jaime tienen tres hijos: Tomás, Catalina y Federico. Entre los dos suman un millón de seguidores.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Consternación y tristeza' en Avilés por el fallecimiento de un menor mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz por nuestras vidas
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas