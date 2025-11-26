Los influencers Tomás Páramo y María de Jaime (íntimos de Victoria Federica y María Pombo), de paseo "por los pueblos más bonitos de Asturias"

La pareja de influencers formada por Tomás Páramo y María de Jaime pasó un fin de semana "con botas de agua" en "los pueblos más bonitos de Asturias". Cudillero, Puerto de Vega, Luarca... Los famosos, amigos íntimos de Victoria Federica y María Pombo, entre otras celebridades, hicieron una escapada con amigos al occidente de la región. Todos, un grupos de unas diez personas, se alojaron en una casa rural rodeada de vacas y verdes praderas.

En una casa rural

"¿Puede ser que todas estas personas me hagan la persona más feliz del mundo? Qué suerte", escribió Páramo en una de sus últimas publicaciones en Instagram. "Y el sitio ayuda, ¿a que sí? ¿Cómo es nuestra Asturias?", reaccionó una seguidora. Efectivamente, todas las fotografías compartidas pertenecen a Asturias. En la casa rural con amigos, sus hijos corriendo, con su mujer María de Jaime en Cabo Vidio, vista de Cudillero desde el puerto, el mar Cantábrico...

"Quiero llorar"

Palabras similares utilizó María de Jaime para resumir el pasado fin de semana en el Principado. "Veo este álbum de fotos y solo quiero dar gracias por la suerte que tengo, mi familia, mi marido, mis hijos, mis amigos, (y por fin los hijos de mis amigos con los que llevaba soñando muchos años) y botas de agua para días de lluvia como lema de vida. Quiero llorar… No sé si es el día gris o que soy una suertuda", expresó.

Tomás Páramo y María de Jaime tienen tres hijos: Tomás, Catalina y Federico. Entre los dos suman un millón de seguidores.