Coaña y Navia, unidos por el turismo sostenible: el reconocimiento como Pueblos Mágicos de España en 2026

La magia del Occidente asturiano brilla. Navia y Coaña han sido distinguidos con el reconocimiento Pueblo Mágico de España 2026, que premia a los destinos que mejor conservan su patrimonio, su identidad y su paisaje, además de apostar por un turismo sostenible y respetuoso.

La Red de Pueblos Mágicos de España ha hecho pública la lista de nuevas incorporaciones para 2026, donde Navia y Coañan aparece como destinos destacados por su autenticidad y su riqueza histórica. La entidad ha subrayado la singular combinación de río, mar y montaña que define al concejo, así como su identidad profundamente marinera.

La alcaldesa, Ana Isabel Fernández, celebra la noticia: "Este reconocimiento pone en valor la autenticidad de Navia, la fuerza de su paisaje y su patrimonio. Ser Pueblo Mágico implica seguir cuidando lo que somos y compartirlo con quienes nos visitan". El sello permitirá reforzar la visibilidad de su patrimonio y avanzar en un modelo que combina identidad cultural, economía local y sostenibilidad ambiental.

Juntos, mejor

En Coaña, el Ayuntamiento también agradece a los vecinos su trabajo por hacer del territorio "un lugar especial". El Consistorio se fija especialmente en la labor de artesanos, emprendedores vecinos y visitantes. "Es un recordatorio de que juntos podemos hacer grandes cosas".

Con las nuevas incorporaciones, la Red de Pueblos Mágicos de España se acerca a su décimo aniversario "fortaleciendo un proyecto que une municipios de todo el país en torno a valores como la cooperación, la identidad y la sostenibilidad". En 2026, la celebración del "Especial Diez Años de Pueblos Mágicos" subrayará la importancia de un turismo que protege, según los organizadores, aquello que descubre.