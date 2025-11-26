Navia, Coaña y Villayón plantan cara al paro y esta es su petición para atajar el problema

Los ayuntamientos de Navia, Coaña y Villayón, todos en manos del PP, continúan avanzando de manera conjunta para hacer frente a la escasez de mano de obra en la comarca del Occidente asturiano. En esta línea, las tres alcaldesas mantuvieron este miércoles una reunión institucional con la directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado de Asturias, Olaya Gómez Romano, en Oviedo.

Durante el encuentro, la representante explicó las líneas de trabajo de su departamento en este ámbitos, "centradas en la atención a asturianos y sus descendientes que han emigrado o residen fuera de Asturias y deseen retornar", según las alcaldesas. Las regidoras trasladaron, por su parte, la necesidad de que estas políticas de retorno se conviertan también en una "oportunidad directa" para el Occidente, donde la falta de mano de obra se ha identificado como un obstáculo para el desarrollo económico.

Un recurso clave

En este sentido, las alcaldesas exigieron solo una cosa: la apertura de una oficina permanente de atención al retorno en la comarca, "que facilite tanto la gestión de solicitudes de emigrantes como la cobertura de necesidades de personal cualificado en las empresas locales". Este recurso, señalaron, sería "clave para atraer profesionales y reforzar la competitividad del tejido empresarial local".

Las regidoras también opinaron sobre la situación actual. La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, subrayó que "este es el primer paso para una coordinación imprescindible que tiene como finalidad resolver el problema de la falta de trabajadores para nuestras empresas". Por su parte, la alcaldesa de Villayón, Estefanía González, destacó que "nuestra comarca ofrece muchas posibilidades para los asturianos que quieran volver" y Rosana González, desde Coaña, afirmó que "el tejido empresarial de nuestros municipios merece nuestra implicación y nuestro esfuerzo, y cuenta con él".