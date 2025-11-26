El proyecto de robótica que lleva a tres colegios rurales asturianos (uno del Occidente) al corazón de Europa

Los colegios públicos Ría del Eo (Vegadeo), Rioturbio (Mieres) y Reconquista (Cangas de Onís) despiden estos días el proyecto Erasmus+ EU FOR ALL en el que llevan meses trabajando y que logró la segunda mejor valoración de toda España en la convocatoria nacional 2024-2025. Estos días se celebra en Budapest el encuentro final en el que están participando diferentes docentes asturianos. "Se ha reforzado la competencia digital del alumnado, se ha ampliado su visión cultural, se ha introducido la sostenibilidad en la práctica educativa y se ha tejido un puente pedagógico entre Asturias y Hungría que no termina con el cierre administrativo del proyecto", señalan los participantes, convencidos de que EU FOR ALL deja "un legado profundo" en la comunidad educativa asturiana.

"Ha demostrado que las escuelas rurales pueden liderar proyectos europeos de alto nivel, que el alumnado puede descubrir el mundo desde su aula y que el patrimonio, la sostenibilidad y la tecnología pueden convivir en un mismo proyecto cuando existe una coordinación sólida y una visión compartida. La experiencia vivida en Budapest confirma que, cuando se unen la ambición educativa y la cooperación internacional, Asturias tiene mucho que decir en Europa", añaden.

En esta iniciativa, con un presupuesto de 400.000 euros y dos años y medio de ejecución, participan ocho empresas y entidades europeas y un total de veinte escuelas de España, Serbia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía con el objetivo de llevar a los centros educativos los más modernos robots del mercado y mejorar su aplicación práctica en las aulas. En el proyecto tiene un papel destacado la empresa asturiana "OBO–We Teach Robotics" satisfecha con que este proyecto demuestre "que la excelencia también nace en entornos pequeños cuando existe visión, creatividad y trabajo colaborativo".

Una réplica de Santa María del Naranco realizada por los alumnos asturianos. / R. T. C.

Los promotores explican que EU FOR ALL "se ha consolidado como una propuesta que combina cultura, sostenibilidad y tecnología de una forma única". Por un lado, añaden, "el alumnado asturiano ha investigado el patrimonio de diversos países de Europa del Este, analizando sus banderas, ciudades y monumentos, y descubriendo una parte del continente que rara vez aparece en los libros de texto". Esta inmersión cultural, continúan, "ha acercado el Este al Oeste de Europa, generando un intercambio simbólico que ha permitido comprender mejor una identidad europea diversa, compleja y compartida".

Máquina de reciclaje

Al mismo tiempo, exponen, el proyecto ha promovido la creación de una empresa sostenible en el ámbito escolar, "un itinerario educativo diseñado para que niños y niñas comprendan cómo se generan ideas responsables, cómo se diseñan productos con impacto positivo y cómo los centros educativos pueden convertirse en espacios de innovación verde". En esta materia, defienden como hito "relevante" la presentación "de una máquina que permite reciclar botellas de plástico PET para transformarlas en filamento destinado a proyectos educativos". La firma OBO explica que esta herramienta "simboliza el espíritu del proyecto: unir sostenibilidad y tecnología para que las escuelas puedan trabajar de manera práctica conceptos como la economía circular y el cuidado del medio ambiente".

Viaje final

Un grupo de docentes ligados al proyecto participan estos días en la movilidad final, un viaje a Budapest donde se están visitando los monumentos investigados en el aula. También se han visitado las escuelas húngaras para conocer su funcionamiento. "Uno de los momentos más especiales de esta movilidad ha sido la participación en talleres tecnológicos junto a personas mayores", señalan los participantes, que están aprovechando este viaje común para poner en común el proyecto y analizar la experiencia.