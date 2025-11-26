El pueblo que vio nacer el turismo rural quiere sacar el tráfico de su centro urbano: "Es un peligro"

El Ayuntamiento de Taramundi quiere sacar el tráfico del centro del pueblo y, para ello, sueña con construir una circunvalación que permita dejar la zona más céntrica despejada de coches tanto para el disfrute de los vecinos como de los muchos visitantes que recibe el pueblo donde nació el turismo rural. "No me cabe duda de que Taramundi necesita sacar el tráfico pesado del centro. No podemos seguir así porque es un peligro", señala el alcalde, César Villabrille.

El primer paso para lograr esta circunvalación lo acaba de dar la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias con la licitación de la redacción del proyecto. Cuenta con un presupuesto de 50.000 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 10 de diciembre. El primer edil agradece que el Principado haya tenido en cuenta su solicitud.

"En la temporada alta, con la cantidad de gente que nos visita, el centro es un peligro. Además, somos un sitio de paso de muchos camiones que vienen de la zona de los Oscos y se dirigen hacia Galicia. Lo lógico es pensar que la zona delante del Ayuntamiento, que es un paso estrecho, pase a ser peatonal o solo de uso exclusivo de vehículos de residentes", señala el alcalde, consciente de que la obra de la circunvalación no está exenta de dificultad.

300 metros de vial

Se trata de construir un nuevo trazado de unos trescientos metros de longitud, que conecte la carretera AS-21 que constituye el principal acceso a la capital taramundesa con el camino de la Fonte Fría, que transita en la zona baja del consistorio. "La idea es construir una glorieta en la zona del lavadero que está a la entrada y que el tráfico se desvíe por este nuevo vial que volvería a conectar con la AS-21 a la altura del colegio. El problema es que es una zona del nuevo vial es muy pendiente por lo que va a ser una obra importante", precisa Villabrille.

El proyecto, señala el Principado, "incluye la mejora del propio camino de la Fonte Fría hasta la avenida de Galicia y la construcción de una glorieta para enlazar con la AS-21. Esta rotonda tendrá el ancho necesario para permitir el giro y el cruce de vehículos pesados". Por otro lado, "el ancho de la calzada será de seis a siete metros y los carriles medirán tres metros en cada sentido, además de contar con un margen adicional de medio metro en las curvas". Movilidad explica que esta actuación "forma parte del programa de obras cooperables que el Principado desarrolla junto a los ayuntamientos para mejorar y conservar infraestructuras de competencia municipal en concejos de menos de 20.000 habitantes".