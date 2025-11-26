Tineo recauda 2.530 euros para la investigación del cáncer de mama

Tineo hornea galletas solidarias cada mes de octubre para recaudar fondos que se destinan a la investigación del cáncer de mama. Además, organiza una marcha solidaria con el mismo fin. Dos exitosas actividades con las que este año se ha logrado recaudar 2.530 euros.

Un dinero que se ha entregado este martes a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, Yolanda Calero, en un acto en el que participaron, la alcaldesa del Ayuntamiento de Tineo, Montse Fernández, la concejal de Servicios Sociales, Karina Peláez, además de los colectivos involucrados en ambas actividades.

En el caso de la elaboración de las galletas, son las integrantes del PLIS (Plan de Inserción Local), del Ayuntamiento de Tineo; junto a la asociación de Amas de Casa de Tineo y con la colaboración del Centro de Formación al Consumidor, las encargadas de elaborar de forma artesanal las galletas que también ponen ellas mismas a la venta durante dos jueves en el mercado semanal de la villa.

Lo recaudado con la venta, se sumó a lo obtenido en las inscripciones de la marcha que se realizó el 19 de octubre, con el propósito de concienciar y animar a realizar donaciones para luchar contra el cáncer de mama.

Desde el Ayuntamiento, agradecieron la colaboración ciudadana en las actividades para lograr la recaudación: “Todos sumamos en la investigación contra el cáncer”.