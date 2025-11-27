Adjudicada la redacción del proyecto para reactivar la reforma del hospital de Jarrio

La Consejería de Salud ha dado un paso clave para retomar la reforma integral del hospital comarcal de Jarrio con la adjudicación de la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras al arquitecto Roberto Alonso Martínez. El contrato, valorado en 126.472 euros, permitirá reactivar una actuación paralizada desde 2020, tras la renuncia de la constructora inicialmente adjudicataria, y sumar nuevas mejoras destinadas a reforzar la accesibilidad y la funcionalidad del centro sanitario de referencia del noroccidente.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, trasladó esta jueves a los alcaldes de la comarca los detalles de la intervención, cuyo objetivo principal es "completar la modernización del hospital y adecuarlo a las necesidades asistenciales actuales". El proyecto deberá entregarse en un plazo máximo de seis meses e incluye actuaciones en prácticamente todas las áreas clave del centro.

Lo que se hará

Entre las intervenciones previstas destacan la reorganización de las consultas externas con especial atención a oftalmología para permitir la realización simultánea de pruebas como campimetría, angiografía o láser; la creación de un hospital de día médico con diez puestos, uno de ellos preparado para aislamiento; y la redistribución del vestíbulo principal para concentrar allí todos los servicios no asistenciales, mejorando la atención al usuario, según la Consejería.

En el ámbito de la rehabilitación se adecuará una consulta para fisioterapia, se renovará el pasillo de ejercicios y se incorporarán baños adaptados. También está prevista una actuación integral en el frente sur del hospital, detallan las mismas fuentes, donde se encuentran la base del SAMU y las ambulancias, para habilitar habitaciones y espacios comunes para profesionales, así como reorganizar el laboratorio de anatomía patológica.

El proyecto contempla asimismo la transformación del actual espacio docente y la biblioteca en salas polivalentes, la reforma del bajocubierta para albergar la residencia de guardia, y la reorganización del aparcamiento exterior para mejorar la accesibilidad y el confort.

Una refoma que arrancó en 2019

La reforma integral del Hospital de Jarrio arrancó en 2019, pero quedó suspendida un año después tras rescindirse el contrato con la anterior empresa. Desde entonces, algunas actuaciones proyectadas ya se han ejecutado o se encuentran en fase final, como la nueva sala de hemodiálisis, con una inversión de 580.800 euros, que estará concluida en diciembre. También se han completado mejoras en radiología, cardiología y espacios interiores, orientadas a humanizar la atención y optimizar los circuitos asistenciales.

Saavedra aprovechó la reunión con los alcaldes para actualizar otros proyectos sanitarios de la comarca. El consultorio de Boal se licitará como anticipado de gasto para agilizar los plazos; el nuevo centro de salud de Tapia avanzará hacia su licitación a comienzos de 2026; y en Castropol se redactará el proyecto para la construcción de un nuevo consultorio a lo largo del próximo año.