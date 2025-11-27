Se busca una solución para los niños de Miou sin transporte escolar: se les deniega por ser núcleo urbano

El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, explica que el consistorio está buscando una solución para las familias de la localidad veigueña de Miou a las que se les acaba de denegar el transporte escolar gratuito del que disfrutaban. La razón, explica el primer edil, es que se ha revisado la ruta tras quedar vacante el servicio y se ha descubierto que incumple los parámetros al estar considerado Miou un núcleo urbano ligado a la capital veigueña donde se ubica el colegio Jovellanos.

El caso es que las familias disfrutaban del servicio que daba la ruta de Louteiro, un pueblo más arriba de Miou. Desde hace años en Louteiro no hay niños, pero la ruta no se revisó y se mantuvo. "No existe una ruta de Miou, sí de Louteiro, que, al no tener niños, se anula", aclara el primer edil. El caso es que el error no se advirtió hasta hace dos meses cuando la ruta quedó vacante tras dos licitaciones: la primera no la cogió nadie y la segunda sí, aunque el licitador renunció. Así que a la hora de reiniciar el contrato, los técnicos se dieron cuenta de que la ruta ya no cumplía con los parámetros.

Las familias no entienden la decisión. "La legislación se refiere a la distancia al centro educativo, que debe ser superior al kilómetro y medio y eso lo cumplimos", explican las familias, que piden más explicaciones a las administraciones. El problema es que no solo pierden el derecho a este transporte, también el derecho al comedor gratuito en el colegio Jovellanos.

Transporte cubierto por el consistorio

El Ayuntamiento está dando una solución temporal a las familias y, desde principio de curso, se ocupa de financiar el transporte de los seis escolares afectados. Sin embargo, está negociando con la Consejería de Movilidad y con la dirección general de Reto Demográfico para dar una solución a largo plazo a estas familias. "Se está buscando la fórmula jurídica para resolver esta realidad y dar una solución a las familias. El objetivo es crear una ruta de Miou a Vegadeo", aclara el primer edil, que pide tranquilidad a los afectados mientras se resuelve la situación.

No obstante, esta vía de solución atendería al transporte, pero no al derecho a comedor. Si no hay cambios, las familias deberán abonar su cuota porque ya no tendrán derecho a comedor gratuito.