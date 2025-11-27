El chigre marinero de Mari y Mon, ubicado en uno de los pueblos más bonitos de Asturias, que ha conquistado a la Guía Michelin: "Sorprende por su sencillez"

Un chigre marinero y de pueblo en la Guía Michelín. Se trata del Mesón El Centro, ubicado en Puerto de Vega (Navia), uno de los pueblos más bonitos de Asturias. Además de conceder estrellas (la última también en el concejo de Navia: Regueiro, del chef Diego Fernández), la prestigiosa publicación recomienda restaurantes. En Asturias son 25, entre ellos el restaurante de Mari Fernández (en la cocina) y Mon Pérez (en la sala), que destaca, según la Guía, "por su sencillez".

"Si no conoces Puerto de Vega debe visitarlo, pues es uno de los pueblos marineros más bonitos y auténticos del litoral cantábrico. El local, llevado por un amable matrimonio en una zona peatonal del casco antiguo, sorprende por su sencillez (no exenta de personalidad). Mary, la chef, suele salir a hablar con los comensales y siempre defiende aquellas elaboraciones que explotan el maravilloso producto local, preparado según el recetario tradicional pero con detalles de actualidad. ¿La propuesta? Encontrarás la opción de pedir a la carta, no muy extensa pero con varias sugerencias de pescados al peso (rodaballo, lenguado, lubina...), así como un menú degustación (El Centro) que nunca defrauda", describe la Guía Michelin.

Mari junto a su restaurante en la plaza de Cupido de Puerto de Vega / Ana Paz Paredes

Orígenes y transformación

El Mesón El Centro está en la plaza del centro de Puerto de Vega (plaza de Cupido), de ahí su nombre. No tiene pérdida. “En este sitio estaba el antiguo centro social y también esto es el centro del pueblo”, explica Mari, que pertenece al Club de Guisanderas de Asturias. El bar empezó, hace más de dos décadas, siendo un chigre que servía "tapeos de toda la vida: patatas bravas, tortilla, croquetas..." hasta que el matrimonio se profesionalizó, dando un giro a su carta.

Un sitio "con alma"

En el resturante El Centro se cocina ante todo mar y se apuesta por el producto local. Su cocina es tradicional, pero con un toque de innovación. "Este es un sitio con alma, donde siguen viniendo los marineros a tomar algo y a charlar. Intentamos no perder esta esencia. Yo soy de Vega y tiro a mantener esos recuerdos de olores y sabores de la cocina del mar", explica Mari Fernández.

Merluza sobre crema de puerros. / Ana Paz Paredes

Menú degustación por 52 euros

El Meson El Centro tiene un menú degustación por 52 euros (bodega no incluida) que consta de aperitivos, salpicón de rape, carpaccio de gamba roja, vieira en su jugo, pulpo a la plancha, tallarines de calamar, pani puri de changurro, bacalao y postre casero.

La carta

En carta, uno de los platos favoritos de su clientela es la merluza sobre crema de puerros, además de la bomba de calamar, sin olvidar los pescados frescos que entran en lonja y que prepara a la plancha. Gusta su salpicón de rape, la tortilla de merluza, la ensaladilla de gambas, el rape con salsa de marisco, el bacalao con pimientos y cebolla caramelizada, o los tallarines de calamar con caldo de cebolla.

No faltan en su carta las volandeiras, navajas, gambas blanca y roja, almejas y gambas orly. En carnes, destacan el solomillo de carne roja y el tataky de solomillo. Y como postre, la tarta de queso Rey Silo, la torrija caramelizada o el requesón. Cierran los martes y miércoles por descanso. Los fines de semana se aconseja reservar: 985648567.