¿Qué se come en el nuevo restaurante estrella Michelin de Asturias? Menús desde 75 euros con ternera cocinada 50 horas o bogavante con mango verde

Los asturianos tienen a su disposición un nuevo local con estrella Michelin. El chef Diego Fernández ha logrado la prestigiosa insignia tras 14 años dando de comer en Regueiro, uno de los restaurantes más singulares de la región, situado en la pequeña localidad de Tox (Navia). Para probar sus creaciones hay que reservar y elegir entre los tres menús que tiene disponibles.

¿Qué se come en el nuevo restaurante estrella Michelin de Asturias? Hay tres menús disponibles: el menú corto por 75 euros, el menú Diego por 85 y el menú Hedonista por 125 euros. Todos las propuestas comienzan por un cockatial, aperitivos, berenjena, ternera cocinada 50 horas, un taco, pollo adobado y salsa “butter tikka masala” y postres. A partir de ahí, los menús más caros añaden platos nuevos como el bogavante o el lechazo.

Todos los menús están diseñados para no quedar con hambre. Desde el restaurante aseguan que ofrecen “la cantidad perfecta de comida en cada ocasión”. Aunque algunas propuestas incluyen más platos que otros, "las porciones se equilibran para que disfrutes de una experiencia completa, sin excesos ni carencias”.

Para sentarse a degustar la propuesta de Diego Fernández hay que reservar e indicar cualquier tipo de alergia o intolerancia. Desde el restaurante también advierten que los menús pueden varias dependiendo de los productos de temporada.

Tres menús de 75 a 125 euros

MENÚ CORTO

UN-CHUN (COCKTAIL). Clarificado de especias, jengibre y limón; cava, sirope de flor un-chun.

APERITIVOS

Merengue de remolacha relleno cremoso de queso manchego.

Bizcocho semiseco de nuestro maíz, parfait de pichón y chutney de plátano.

BERENJENA. Berenjena negra asada y laqueada con tamarindo, salsa india a base de coco y cúrcuma; arroz suflado, cacahuetes y hierbas.

TERNERA Y ROTI. Ternera cocinada 50 horas; curry del norte de Tailandia sin coco, anís, canela, tamarindo; raíces, vegetales encurtidos y roti paratha.

TACO. Mole de pipas de calabaza, aceite de chile, hierbas, quesadilla de guiso de pollo y chipotle, tortillas de maíz nixtamalizado, nata agria, aguacate y pisto de verduras a la brasa.

BUTTER TIKKA MASALA. Pollo adobado y asado al tandoor salsa butter tikka masala a base de mantequilla ghee y especias, pan naan.

TEXTURAS DE LECHE. Helado de leche requemada, crujiente y merengue de leche, haba tonka y chocolate amargo.

PETIT FOURS

Marshmallow piña colada, gel de piña y hierbabuena.

Galleta de mantequilla, gel de maracuyá.

MENU DIEGO

UN-CHUN (COCKTAIL). Clarificado de especias, jengibre y limón; cava, sirope de flor un-chun.

APERITIVOS

Merengue de remolacha rrelleno cremoso de queso manchego.

Bizcocho semiseco de nuestro maíz, parfait de pichón y chutney de plátano.

BERENJENA. Berenjena negra asada y laqueada con tamarindo, salsa india a base de coco y cúrcuma; arroz suflado, cacahuetes y hierbas.

TERNERA Y ROTI. Ternera cocinada 50 horas; curry del norte de Tailandia sin coco, anís, canela, tamarindo; raíces, vegetales encurtidos y roti paratha.

TACO. Mole de pipas de calabaza, aceite de chile, hierbas, quesadilla de guiso de pollo y chipotle, tortillas de maíz nixtamalizado, nata agria, aguacate y pisto de verduras a la brasa.

BUTTER TIKKA MASALA. Pollo adobado y asado al tandoor salsa butter tikka masala a base de mantequilla, ghee y especias, pan naan.

LECHAZO. Lechazo asado a la estaca, Nahari de cordero, gnocchi de patata, chutney de pimiento asado a la parrilla.

TEXTURAS DE LECHE. Helado de leche requemada, crujiente y merengue de leche, haba tonka y chocolate amargo.

PETIT FOURS

Marshmallow piña colada, gel de piña y hierbabuena.

Galleta de mantequilla, gel de maracuyá.

Menú Hedonista

UN-CHUN (COCKTAIL) Clarificado de especias, jengibre y limón; cava, sirope de flor un-chun.

APERITIVOS

Merengue de remolacha relleno cremoso de queso manchego.

Bizcocho semi seco de nuestro maíz, parfait de pichón y chutney de platano.

BERENJENA. Berenjena negra asada y laqueada con tamarindo, salsa india a base de coco y cúrcuma; arroz suflado, cacahuetes y hierbas.

TERNERA Y ROTI

Ternera cocinada 50 horas; curry del norte de Tailandia sin coco, anís, canela, tamarindo; raíces, vegetales encurtidos y roti paratha.

TACO. Mole de pipas de calabaza, aceite de chile, hierbas, quesadilla de guiso de pollo y chipotle, tortillas de maíz nixtamalizado, nata agria, aguacate y pisto de verduras a la brasa.

TEXTURAS VEGETALES

Tempura de flor de calabacín, guiso de hierbas con leche de coco, yogurt y aceite verde.

Helado de hierbas, jugo de tomate, pepino y chat masala.

BUTTER TIKKA MASALA. Pollo adobado y asado al tandoor salsa butter tikka masala a base de mantequilla ghee y especias, pan naan

MOLE NEGRO. Mole negro madre de 37 ingredientes, fabas estofadas con mantequilla y vino blanco, tamal de maíz, jugo de jabalí, hierbas frescas y tortilla nixtamalizada con hoja de shizo.

BOGAVANTE. Bogavante macerado en aceite de fenogreco, curry de carabineros y mango verde, encurtidos, balchao agripicante con pan naan al tandoor.

LECHAZO. Lechazo asado ala estaca, Nahari de cordero, gnocchi de patata, chutney de pimiento asado a la parrilla.

COCO Y JAVITRI. Helado de coco fresco, toffee de javitri, aceite de chile, aceite de hierbas, hojas de curry, eneldo, cacahuete tostado y arroz suflado.

MOLE DE CAFE. Cremoso de plátano y caramelo, posos de café, avellanas garrapiñadas, haba tonka, mole caliente de café y chocolate, aire de mantequilla y bizcocho de sésamo negro.

PETIT FOURS

Bombón de chocolate y ganache de arroz con leche.

Marshmallow piña colada, gel de piña y hierbabuena.

Galleta de mantequilla, gel de maracuyá.

Bombón de praliné de almendras y chile morita.

El Regueiro tiene solo siete mesas. El día después de conocerse la estrella Michelin, tres de ellas están ocupadas: dos mesas de dos y una de cuatro. Con 18 o 20 comensales, la sala está llena. La primera comida se sirve a las 13:30; la última, a las 14:30. Y aviso a comensales: no se permiten retrasos salvo causa justificada.