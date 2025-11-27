Cudillero destaca la "unión vecinal" ante la final del concurso que podría hacer de la villa pixueta la mejor iluminada del Occidente

Cudillero vuelve a situarse en el mapa nacional gracias a su belleza inconfundible y al empuje de sus vecinos. El concejo pixueto ha logrado clasificarse para la gran final del concurso navideño promovido por Ferrero Rocher, convirtiéndose en uno de los cinco pueblos finalistas que optan a lucir una iluminación especial estas fiestas. Pero, más allá del certamen, la elección, según el Alcalde, Carlos Valle, vuelve a subrayar el magnetismo del anfiteatro marinero y el orgullo que despierta dentro y fuera del Principado.

Valle asegura, además, que este "es un proyecto que afrontamos con muchísima ilusión y merecemos ser el pueblo con el que brille toda Asturias estas Navidades". El regidor destaca la fuerza social que ha generado la candidatura: "Lo que más destaco de esta iniciativa es la unión y la dinamización de los vecinos y las vecinas dentro de un trabajo común. La gente que vive aquí o la que le tiene cariño a Cudillero se está volcando".

El representante de Asturias

Este año, el concurso renovó su formato y seleccionó un representante por comunidad autónoma. Cudillero fue la apuesta de Asturias y ha logrado superar la primera fase, situándose en la final junto a A Guarda (Pontevedra), Bullas (Murcia), Fuente del Maestre (Badajoz) y Tejeda (Las Palmas).

Desde la organización destacaron la singularidad del concejo, al que describieron como "un espectáculo de casas coloridas y descolgadas sobre el mar" y "una joya escondida entre el Cantábrico y las montañas asturianas".

El apoyo popular a la candidara esrotundo. Cudillero recibe el respaldo de vecinos, colectivos locales y numerosos asturianos. Entre ellos, también el presidente del Principado, Adrián Barbón, que animó desde sus redes a votar por el municipio. Si logra alzarse con la victoria, participará en el proyecto "Juntos Brillamos Más", una iniciativa "con gran impacto social y mediático".

"Creemos que la belleza de España está en su diversidad, y con esta edición queremos destacar a todas las regiones del país. Es nuestra manera de agradecer el cariño que recibimos cada año y de llevar la luz de Ferrero Rocher a los rincones de España", afirma Franco Martino, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica.

El ganador se dará a conocer el próximo 15 de diciembre.