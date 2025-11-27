Los estudiantes que disfrutan del Foro Comunicación y Escuela lo tienen claro: "Es una oportunidad increíble"

Silvia Mon y Andrea González, estudiantes de segundo de bachillerato del instituto Elisa y Luis Villamil, tardarán en olvidar su discurso en el Senado reivindicando soluciones para los problemas endémicos del Occidente. Ayako Román y Candela Bermúdez, alumnas de tercero de la ESO, relatan con emoción su reciente viaje a Ávila para realizar el ya tradicional intercambio educativo con la comunidad abulense. Y, las estudiantes de primero, Eva Amor y Sara Castillo aún recuerdan la experiencia de hace unas semanas cuando pudieron realizar su primer viaje en avión y, de paso, visitar Málaga. Son algunas de las actividades desarrolladas en la décimo séptima edición del Foro Comunicación y Escuela, que se clausura este jueves, y que para estos jóvenes constituye "una oportunidad increíble.

"Es una oportunidad de aprendizaje muy importante", abunda la santallesa Ayako Román. Su amiga apunta que gracias al proyecto educativo pudieron "conocer lugares a los que no podríamos ir con el instituto". También, añade Eva Amor, "sirve para aprender cosas de otra manera". Todos destacan los viajes, pero también la posibilidad de conocer a personalidades de los ámbitos más diversos. Por ejemplo, añade la docente María Maitín, "cuando un libro les gusta y el autor viene y les llega, eso les queda grabado".

Los chavales de segundo de bachillerato, con diecisiete años, han nacido con el Foro. No solo lo han disfrutado en sus años de instituto, sino que ya en el colegio disfrutaron de algunas actividades. "Nos permitió vivir muchas experiencias que no habríamos tenido sin él", explican.

Intenso programa de clausura

El Foro cierra su décimo séptima edición con una intensa jornada en Vegadeo. Por la mañana, la doctora Margarita del Val, el director del Aeropuerto de Asturias, Pedro Cotilla; el director del Diario de Ávila, Pablo Serrano; el cronista oficial de Vegadeo, Luis Casteleiro; el director de orquesta Ramón Torrelledó; el científico Enrique de la Rosa y el profesor jubilado Emilio García darán ponencias simultáneas sobre disciplinas variadas en diferentes aulas del centro. Esta actividad, bajo el título "Conectados al saber", se desarrollará de 11:30 a 12:40 horas.

Ya por la tarde, a partir de las 17:30 horas, tendrá lugar el acto formal de clausura en el que tendrá especial protagonismo el docente y ex director del centro Emilio García, que recibirá la insignia de oro del Foro por su contribución al proyecto educativo. También se entregarán un total de catorce "Pupitres de honor" y veintiuna placas de honor para agradecer a las personas y entidades que hacen posible este proyecto educativo.