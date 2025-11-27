El Kartódromo de Tapia se suma a la movimiento de "El Ángel de Javi" con una actividad solidaria donde "cada vuelta cuenta más que nunca"

El Kartódromo de Tapia está organizando una actividad solidaria para el próximo 14 de diciembre. Se trata de una carrera solidaria que busca sumar apoyos al movimiento de "El Ángel de Javi", un colectivo que recauda fondos para un niño ovetense que padece una enfermedad infantil ultra rara: el síndrome de NEDAMSS. El reto que tienen entre manos es recaudar un millón de euros para acceder a un tratamiento experimental y, con este fin, se están organizando infinidad de actividades por toda Asturias.

"Este diciembre, cada vuelta cuenta más que nunca", señalan los responsables del Kartódromo tapiego para animar la inscripción en la carrera, prevista para el 14 de diciembre. "Un diagnóstico cambió la vida de Javi y su familia, ahora se necesita ayuda para que la ciencia y la esperanza avancen juntas", señalan.

Toda la recaudación de la cita se destinará íntegramente a El Ángel de Javi, de hecho, el ingreso se hace directamente en la cuenta del colectivo. Eso sí, la inscripción debe formalizarse a través de la web del Kartódromo de Tapia. Hay dos formas de participar: una opción A que consiste en una competición de diez minutos y otros tantos de carrera por un donativo de 38 euros y una opción B que consiste en una tanda de ocho minutos, por un donativo de 18 euros. En ambos casos se corre en una pista de 700 metros con karts RT10 DE 390 cc.

La competición está dirigida a mayores de edad y comenzará a las once de la mañana. "Cada euro nos acerca al milagro de Javi. Apúntate, comparte y ayúdanos a correr por algo mucho más grande que una meta. Inscríbete ya y súmate a esta carrera por la vida", anima la organización.