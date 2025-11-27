Si tienes dudas con la vacunación de la gripe, la viróloga Margarita del Val tiene un mensaje para ti

La prestigiosa viróloga e inmunóloga Margarita del Val lanzó este jueves un mensaje urgente desde Vegadeo: la campaña de vacunación contra la gripe no admite demoras. En plena bajada de temperaturas, la científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa apremió a la población, especialmente a las personas vulnerables, a inmunizarse frente al virus, cuya incidencia está aumentando en Asturias.

"Que no se les pase y cuanto antes mejor", insistió Del Val, que participó en la jornada de clausura del Foro Comunicación y Escuela que promueve el instituto Elisa y Luis Villamil. La experta advirtió sobre el peligro de dilatar la decisión: "Quien retrasa la vacuna está en una ventana de días más vulnerable; en esos días a lo mejor le pilla y las vacunas tardarán en hacer efecto. Que no esperen a vacunarse después de Navidades, porque las Navidades suelen ser el periodo de más contagios". La razón, explicó, no es solo el frío, sino la interacción social: "Vemos a mucha gente distinta".

La importancia de ventilar

Del Val aportó datos contundentes sobre la mortalidad de la temporada pasada en España: "La gripe causó 1.800 muertos, comparado con alrededor de 1.000 del virus respiratorio sincitial y alrededor de 500 del coronavirus". Además de la vacuna, la viróloga recuperó un consejo clave de la pandemia: la ventilación. Consciente de que en las comidas navideñas hace frío, propuso soluciones prácticas: "Si no podemos abrir la ventana de donde estamos comiendo porque es muy incómodo, ventilar estancias cercanas, pero que se renueve el aire". El objetivo es reducir la carga viral ambiental, ya que "contra un enemigo pequeño se combate mejor".

Sobre si el pico de la gripe llegará antes este año, la científica considera que está en rangos habituales. "Se empieza un poquito antes o un poquito después, pero al fin y al cabo las olas de gripe las tenemos todos los años, salvo en la pandemia, cuando nos confinamos o tuvimos mucha distancia social que bajó mucho y ahora ha vuelto a la normalidad y la tenemos ahí", apuntó desde el instituto de Vegadeo.

"Cosas inauditas" en la gripe aviar

Al respecto de la incidencia de la gripe aviar, que ha obligado a decretar el confinamiento de las aves, Del Val envió un mensaje de tranquilidad hacia la población general: "no se contagia en absoluto entre personas, hay casos no explicados, pero, en general, se puede decir con mucha certeza que no se contagia en absoluto entre personas, por lo tanto ese riesgo todavía no existe". De hecho, añadió que, de media en los últimos años, "ha habido tres casos de muertes anuales por gripe aviar en personas en todo el planeta, un dato muy bajito".

Sin embargo, Del Val no ocultó la preocupación de los científicos: "hay que estar muy vigilantes porque entre los animales esta gripe aviar está haciendo estragos". En este sentido, señaló que este virus está "haciendo cosas muy inauditas, que nunca había hecho ninguna gripe A", por ejemplo, se transmite fuera de la estación habitual y está afectando a especies nuevas como el caso de vacas lecheras en Estados Unidos.

Aviso a los trabajadores de granjas

Debido a esta situación anómala del virus de la gripe aviar, Margarita del Val recomienda a los trabajadores de explotaciones avícolas que se vacunen de la gripe con el objetivo de evitar que una misma persona se infecte de ambos virus a la vez, lo que podría facilitar una mutación peligrosa. "Es importante para todas las personas que estén en explotaciones de aves que se vacunen ellos de la gripe, porque puede haber una reorganización de virus de la gripe humanos y de aves", concluyó.