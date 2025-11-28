La banda de rock en eonaviego "Bacotexo" lanza su quinto disco, "el que nos pedía el cuerpo"

El grupo de rock en eonaviego "Bacotexo" acaba de lanzar el quinto disco de su ya dilatada trayectoria musical. "Hai úa lluz que sempre acaba salindo" agrupa nueve temas con los que Marcos Nogueiro (voz y guitarra), Daniel García (voz y batería) y el bajista y letrista Ricardo Saavedra hablan sobre los paraísos perdidos y las nuevas aventuras y oportunidades que ofrece la vida. "Es el disco que nos pedía el cuerpo", confiesa Saavedra, sobre un trabajo con el que el grupo se muestra muy satisfecho.

La pandemia del covid cambió los planes de esta banda nacida en Tapia y cuya seña de identidad son las letras en la lengua más occidental de Asturias. "Íbamos a hacer un disco conceptual, al estilo de los anteriores, pero la pandemia nos obligó a parar y dejamos de ensayar unos dos años. Cuando nos volvimos a juntar nos apeteció hacer cosas más cercanas y directas. Este disco transmite una lectura positiva y luminosa, de ahí el título", relata Saavedra, ex de Babylon Chat y autor de todas las letras.

Los integrantes del grupo en Cabo Blanco. / Bacotexo

Los de Bacotexo están a punto de cumplir sus dos décadas de andadura y presumen de ser el grupo con más grabaciones en gallego-asturiano. Este quinto disco está grabado como los dos anteriores en TUTU Estudios, de Corvera, y el diseño de la portada, que muestra un reflejo luminoso acorde con el título, corre a cargo de Alberto García.

Volviendo a los temas, cuenta Saavedra que los tres integrantes están ya en "los cuarenta y tantos años" y han pasado etapas de cambios laborales y personales, por lo que les apetecía hablar sobre las pérdidas y su superación "equilibrando la nostalgia de lo ausente con la fe en que los cambios son siempre para mejor".

Desde el rock clásico al pop-funk

El trabajo, señalan desde Boomerang Discos, mantiene el estilo rock "con especial cuidado de las armonías vocales", pero toca "desde el rock clásico hasta el pop-funk, desde el grunge hasta las estructuras más complejas". "Estamos contentísimos con el resultado y con la producción. No sabemos si será nuestro mejor disco porque es muy difícil compararlo con los anteriores", señala Saavedra.

Aunque el disco está disponible en plataformas como Spotify, también será editado en formato físico para, bromea Saavedra, "los que nacieron en el siglo XX". El grupo deja claro que lo suyo con la música es auténtico amor: "No vivimos de ello, estamos en esto por amor, porque la música es fundamental para nosotros. Y no vivir de ello, no tener presión de tiempo ni de ganancias, te da mucha libertad de criterio".

Presentaciones a partir de enero

"Hai úa lluz que sempre acaba salindo" ya está disponible, aunque la ronda de presentaciones será a principios de año, entre enero y febrero. "Lo acabamos ahora y decidimos sacarlo porque nos parecía mejor época que la Navidad", señala Saavedra sobre la fecha de lanzamiento.