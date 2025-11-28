La belleza natural de Oscos-Eo enamora a los estudiantes de Harvard: "Todo es realmente hermoso"

Kyle McBurnie, Fidan Zeynalova y Kayla Batalha son tres estudiantes de la Universidad de Harvard, que estos días visitan la comarca Oscos-Eo para realizar un proyecto para su máster en Sostenibilidad y Práctica de Desarrollo Global. El objetivo de esta estancia es conocer la comarca de primera mano e identificar oportunidades de desarrollo sostenible que se puedan implantar en la zona.

Los jóvenes recalaron en el Occidente gracias a la alianza entre el centro americano y el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), que los puso en contacto con el territorio. En concreto, con el Ceder de la comarca, que recibe con gusto esta visita universitaria esperando que la propuesta que planteen los jóvenes pueda tener implantación en la zona.

Reunión de trabajo en el Ceder Oscos-Eo. / T. Cascudo

El trabajo consiste en "diseñar algunos modelos de negocio basados en el territorio para generar desarrollo sostenible y retener a la juventud en la zona", explica Kyle McBurnie. Añade que participan en un programa piloto que busca "conectar a los estudiantes con oportunidades prácticas sobre el terreno para tener un impacto real". El joven, natural de USA, considera que es una "oportunidad maravillosa".

Los tres estudiantes están impresionados por la "belleza natural" de la comarca. "Todo aquí ha sido realmente hermoso. Es una Reserva de la Biosfera, pero venir aquí, experimentarla y ver cómo la gente ha construido medios de vida sostenibles dentro de una reserva ha sido realmente increíble. En Estados Unidos no tenemos tantos ejemplos de eso, de economías sostenibles funcionando dentro de una reserva de la biosfera o un parque nacional de esta manera", precisa.

El programa de estos días ha incluido visitas al Centro de Experimentación Pesquera de Castropol, a la firma de acuicultura OstrAstur, a Astilleros Gondán y a Astilleros Pacho. También han tenido una sesión de trabajo en las instalaciones del Ceder Oscos-Eo y una visita al Museo de la Cuchillería de Taramundi. La última jornada será este sábado, cuando harán una caminata por Ría de Abres antes de visitar el proyecto de agroturismo Amaído. También se desplazarán a la localidad lucense de A Pontenova para visitar la tirolina das Minas.