Emilio García, insignia de oro del Foro Comunicación y Escuela: "Creo en la educación como el más poderoso de todos los agentes transformadores del mundo"

El Foro Comunicación y Escuela clausuró este jueves su décimo séptima edición con un reconocimiento muy especial al docente Emilio García, que recibió la insignia de oro de este proyecto del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo. Precisamente él dirigía el centro cuando nació esta iniciativa, en la que ha colaborado activamente hasta su jubilación hace unos meses. "Su trayectoria es un ejemplo de compromiso con la escuela pública y el medio rural", señalaron sus compañeros.

García dijo ser el "emisario" en el que se reconoce al enorme grupo de profesores que han hecho posible que el Foro se mantenga desde 2009. A continuación, expresó en forma de "credo" las razones por las que confía en la educación pública "como el más poderoso de todos los agentes transformadores del mundo". En los mismos términos se expresó el coordinador del proyecto, Luis Felipe Fernández, que agradeció la implicación de todas las personas que hacen posible una iniciativa que "demuestra que la educación en el medio rural es valiosa, digna y poderos".

Asistentes al acto. / T. Cascudo

Porvenir comarcal

Fernández, en presencia de la consejera de Educación, Eva Ledo, reivindicó el valor de los docentes "comprometidos, vocacionales" y también expresó que "sin una educación pública fuerte y de calidad, esta comarca no tiene su porvenir asegurado en modo alguno". En este sentido, también reivindicó más apoyos , convencido de que la educación "no puede ser solo una labor de los centros educativos en exclusividad". Por eso, animó al tejido empresarial comarcal a "corresponder con responsabilidad". Precisamente ayer se premió con el Pupitre de honor a personas y entidades que colaboran con el proyecto, entre ellos a empresarios de la zona como el consejero delegado de Reny Picot, Juan Rodríguez Coloma, uno de los grandes patrocinadores del proyecto. Este aplaudió la labor "admirable" del Foro y de su coordinador. "Desde aquí se crean cimientos desde la niñez para que la vida en el mundo rural sea tan apetecible o más que en ningún lugar del mundo", dijo.

En términos similares se expresó Alejandro Murias, de Distribuciones Murias, firme defensor del Foro:"Animo a las pequeñas empresas a que arrimen el hombro con este gran proyecto que nos va a hacer más grandes, más fuertes y con más futuro". Otro Pupitre de Honor fue para la firma Ibias Tours y el hijo del fundador de esta firma de transporte, José Luis Álvarez, tomó la palabra para defender que "se puede y hay que luchar por el territorio, para que los jóvenes decidan volver y quedarse".

El aplauso a los responsables de Distribuciones Murias. / T. Cascudo

Más libres

Personalidades como el director de orquesta Ramón Torrelledó, y los científicos Margarita del Val y Enrique de la Rosa también recibieron uno de los catorce Pupitres de Honor y expresaron su admiración por el trabajo que realiza el Elisa y Luis Villamil. Torrelledó dijo que el Foro es "revolucionario" porque ayuda a los jóvenes a descubrir su vocación. Y en ello incidió Luis Felipe Fernández convencido de que todo lo que se ha hecho en estas ediciones busca dar a los jóvenes las herramientas para ser "ciudadanos más libres, más completos y más comprometidos". Concluyó pidiendo cuidar un proyecto que es "una manera de entender la escuela, pero, sobre todo, una manera de entender la vida".

El acto contó con numerosas intervenciones, encabezadas por el saluda del alcalde veigueño, César Álvarez, y por la directora del centro, Mercedes Martínez, quien pronunció un bello discurso reivindicando la labor docente. La organización también emitió un vídeo-resumen de las más de cuarenta actividades desarrolladas en esta edición, que concluyó con la entrega de los premios "El Foro en la nube" que fomenta la participación activa de los estudiantes.