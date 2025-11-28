"Todo lo grande está pendiente de descubrir y lo importante para lograrlo es el esfuerzo", dice el compositor Ramón Torrelledó a los estudiantes de Vegadeo
El director de orquesta comparte con los científicos Margarita del Val y Enrique de la Rosa, el periodista Pablo Serrano, el director del Aeropuerto de Asturias, el cronista de Vegadeo y el docente Emilio García la jornada "Conectados al saber"
El director de orquesta y compositor Ramón Torrelledó conquistó a los estudiantes del instituto Elisa y Luis Villamil con un mensaje directo y estimulante: "Todo lo grande está pendiente de descubrir, pero, para hacerlo, es importante el esfuerzo. Así se consiguen las cosas, nadie os va a regalar nada". En su encuentro con los jóvenes, les puso diferentes piezas musicales y les enseñó a disfrutar como él lo hace de la música.
Torrelledó fue uno de los siete protagonistas de la jornada "Conectados al saber", con la que comenzó el programa de clausura del décimo séptimo Foro Comunicación y Escuela. Junto a él tuvieron encuentros simultáneos con los estudiantes los científicos Margarita del Val y Enrique de la Rosa; el director del Aeropuerto de Asturias, Pedro Cotilla; el director del Diario de Ávila, Pablo Serrano; el cronista de Vegadeo, Luis Casteleiro y el filósofo y docente jubilado Emilio García. "Reunirlos a todos en Vegadeo es un éxito de la escuela pública en el medio rural", señaló el coordinador del Foro, el docente Luis Felipe Fernández.
Volviendo a Torrelledó, que actuó recientemente en Navia dentro del Festival Horacio Icasto, se confesó "encantado" en Vegadeo y mostró su admiración por el proyecto educativo: "Ha sido un descubrimiento, no me imaginaba esto. Es un proyecto absolutamente transformador y revolucionario". A preguntas de los periodistas el director de orquesta confesó que en el momento actual "en el que impera la fealdad" existe una "gran oportunidad" para las artes. A renglón seguido expresó la necesidad de que la música clásica conecte con la sociedad. "Hay que cambiar el formato y la forma de comunicarnos, hablarle a la gente porque así sentirá la música de una forma totalmente diferente", apuntó.
Por su parte, la viróloga Margarita del Val, que también urgió a vacunarse frente a la gripe, aplaudió la "experiencia magnífica" que plantea el Foro: "Me parece importantísimo acercar tanto conocimiento a los chavales. He estado con dos cursos distintos, me han hecho una cantidad de preguntas y es lo que más me ha gustado, la inquietud, la curiosidad, las ganas de aprender... Es una experiencia muy rica".
El también científico Enrique de la Rosa mostró su asombro por la envergadura del Foro Comunicación y Escuela. "Mi sentimiento es de gratitud, de haber podido jugar un mínimo papel en esta iniciativa tan importante para los jóvenes del ámbito rural, tan motivadora. Ojalá esto se extienda por muchos pueblos de España", señaló tras su ponencia titulada "Lo que es ciencia y lo que no lo es.
Por su parte, el director del Aeropuerto de Asturias, Pedro Cotilla, expresó la disposición de la entidad a colaborar con el Foro. "El Aeropuerto es de todos y hay que intentar acercarlo al entorno rural", indicó, al tiempo que se refirió al proyecto que realizan anualmente para ofrecer la oportunidad de hacer un bautismo de vuelo a los jóvenes que nunca hayan viajado en avión. La actividad "Conoce un monumento de España volando" llevó este año a los estudiantes hasta Málaga.
Por su parte, Luis Casteleiro habló a los estudiantes sobre la historia local; el director del Diario de Ávila habló sobre "El primer periodista" y el docente Emilio García impartió la conferencia "La educación como agente transformador; retos presentes y futuros". El ciclo "Conectados al saber" se desarrolló entre las 11:30 y las 12:40 horas en diferentes clases y espacios del IES.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social