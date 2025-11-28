"Todo lo grande está pendiente de descubrir y lo importante para lograrlo es el esfuerzo", dice el compositor Ramón Torrelledó a los estudiantes de Vegadeo

El director de orquesta y compositor Ramón Torrelledó conquistó a los estudiantes del instituto Elisa y Luis Villamil con un mensaje directo y estimulante: "Todo lo grande está pendiente de descubrir, pero, para hacerlo, es importante el esfuerzo. Así se consiguen las cosas, nadie os va a regalar nada". En su encuentro con los jóvenes, les puso diferentes piezas musicales y les enseñó a disfrutar como él lo hace de la música.

Torrelledó fue uno de los siete protagonistas de la jornada "Conectados al saber", con la que comenzó el programa de clausura del décimo séptimo Foro Comunicación y Escuela. Junto a él tuvieron encuentros simultáneos con los estudiantes los científicos Margarita del Val y Enrique de la Rosa; el director del Aeropuerto de Asturias, Pedro Cotilla; el director del Diario de Ávila, Pablo Serrano; el cronista de Vegadeo, Luis Casteleiro y el filósofo y docente jubilado Emilio García. "Reunirlos a todos en Vegadeo es un éxito de la escuela pública en el medio rural", señaló el coordinador del Foro, el docente Luis Felipe Fernández.

Ramón Torrelledó se dirige a los estudiantes acompañado en la mesa por la docente Aurora Rena y Juan Rodríguez, consejero delegado de Reny Picot. / Alberto de la Torre

Volviendo a Torrelledó, que actuó recientemente en Navia dentro del Festival Horacio Icasto, se confesó "encantado" en Vegadeo y mostró su admiración por el proyecto educativo: "Ha sido un descubrimiento, no me imaginaba esto. Es un proyecto absolutamente transformador y revolucionario". A preguntas de los periodistas el director de orquesta confesó que en el momento actual "en el que impera la fealdad" existe una "gran oportunidad" para las artes. A renglón seguido expresó la necesidad de que la música clásica conecte con la sociedad. "Hay que cambiar el formato y la forma de comunicarnos, hablarle a la gente porque así sentirá la música de una forma totalmente diferente", apuntó.

Por su parte, la viróloga Margarita del Val, que también urgió a vacunarse frente a la gripe, aplaudió la "experiencia magnífica" que plantea el Foro: "Me parece importantísimo acercar tanto conocimiento a los chavales. He estado con dos cursos distintos, me han hecho una cantidad de preguntas y es lo que más me ha gustado, la inquietud, la curiosidad, las ganas de aprender... Es una experiencia muy rica".

Enrique de la Rosa durante su charla. / Alberto de la Torre

El también científico Enrique de la Rosa mostró su asombro por la envergadura del Foro Comunicación y Escuela. "Mi sentimiento es de gratitud, de haber podido jugar un mínimo papel en esta iniciativa tan importante para los jóvenes del ámbito rural, tan motivadora. Ojalá esto se extienda por muchos pueblos de España", señaló tras su ponencia titulada "Lo que es ciencia y lo que no lo es.

Por su parte, el director del Aeropuerto de Asturias, Pedro Cotilla, expresó la disposición de la entidad a colaborar con el Foro. "El Aeropuerto es de todos y hay que intentar acercarlo al entorno rural", indicó, al tiempo que se refirió al proyecto que realizan anualmente para ofrecer la oportunidad de hacer un bautismo de vuelo a los jóvenes que nunca hayan viajado en avión. La actividad "Conoce un monumento de España volando" llevó este año a los estudiantes hasta Málaga.

Por su parte, Luis Casteleiro habló a los estudiantes sobre la historia local; el director del Diario de Ávila habló sobre "El primer periodista" y el docente Emilio García impartió la conferencia "La educación como agente transformador; retos presentes y futuros". El ciclo "Conectados al saber" se desarrolló entre las 11:30 y las 12:40 horas en diferentes clases y espacios del IES.