La Navidad más comprometida se disfrutará en Navia: esta es la llamada del comercio local, que plantea unas fiestas llenas de actividades

Los comercios y los negocios hosteleros de Navia quieren que esta Navidad se consuma en la villa, y así lo subraya la programación especial presentada por la asociación Destino Navia con la colaboración del Ayuntamiento. La portavoz del colectivo, Inés Rodríguez, insistió este jueves en el mensaje central de la campaña: "Comprar en Navia es una forma directa de apoyar a los vecinos, mantener vivas las calles y fortalecer la economía local". "Cada compra contribuye a que Navia siga creciendo y mantenga su vitalidad durante todo el año", recordó.

Con ese propósito, el colectivo ha diseñado un calendario de actividades pensado para "atraer público, dinamizar las calles y convertir la villa en un referente navideño" en la comarca. Entre las iniciativas destaca el concurso de decoración navideña de comercios y hostelería, que busca llenar de luz y ambiente festivo los escaparates.

Un momento de la presentación organizada por Destino Navia en el espacio El Liceo de Navia. . / Ana M. Serrano

Un total de 28 establecimientos participarán en esta edición del concurso, debidamente identificados para que vecinos y visitantes puedan recorrerlos y descubrir sus decoraciones. El jurado, formado por especialistas en fotografía, decoración y escaparatismo, otorgará dos premios por categoría: un año sin cuota en la asociación para el primer clasificado y medio año para el segundo.

El gran reclamo será en todo caso el nuevo Mercadillo Navideño "La Pandereta", del 11 al 14 de diciembre, instalado en el Parque Ramón de Campoamor. Allí se reunirán artesanos, tiendas locales, propuestas de moda, alimentación, regalos y artículos navideños, todo ello con el objetivo de que quienes buscan sus compras navideñas encuentren en Navia una oferta variada y atractiva.

Villancicos y coros

La actividad continuará el sábado 20, también en la carpa del parque, con una tarde de villancicos a cargo de los coros escolares del concejo. Ese día, además, Manos Unidas Navia gestionará un puesto solidario con chocolate caliente, vino y repostería casera, destinando toda la recaudación a su proyecto anual.

Para animar las calles y favorecer el tránsito peatonal por las zonas más comerciales, "se instalarán dos photocalls iluminados: uno en Álvaro Delgado y otro en Los Jardinillos". Estos espacios, preparados para coincidir con el encendido del alumbrado navideño, buscan "atraer a familias y jóvenes", favoreciendo que paseen por el centro y, en consecuencia, que consuman en los establecimientos locales.

La asociación también participará en la Cabalgata de Reyes que organiza el Ayuntamiento con un grupo temático aún secreto, pensado para "reforzar el ambiente festivo" en las calles durante una de las noches más especiales del año.

"Todo está pensado para que la gente no tenga que desplazarse fuera: Navia ofrece alternativas de ocio, ambientación, comercio y hostelería suficientes para disfrutar de la Navidad sin salir de la villa", concluyó Rodríguez.