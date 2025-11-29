Cangas del Narcea refuerza el apoyo a su tejido empresarial

El apoyo al tejido empresarial del concejo es una de las prioridades del Ayuntamiento de Cangas del Narcea. A través de diferentes convenios, que suman más de 30.000 euros, se ha reforzado la importante labor de colectivos que aglutinan las empresas de sectores vitales para la economía local, como la hostelería, el turismo o la viticultura cuya actividad se consolida.

Ejemplo de ello es la asociación de turismo rural Fuentes del Narcea. Suman más de sesenta socios y se ha convertido en un referente regional y nacional de un turismo de calidad que, además, permite fijar población en el medio rural.

"Este 2025 ha sido espectacular. Se unieron diez socios y, quizás lo más reseñable, es que varios de ellos son emprendedores que llegaron de otros puntos de España y se hicieron cargo de alojamientos rurales que estaban abocados al cierre por falta de relevo", destacó la presidenta del colectivo, Ana Llano.

A la importancia del sector turístico se suma la hostelería y el comercio, cuyas sinergias permiten promover la actividad comercial y reforzar la oferta lúdica del municipio. Son un tándem perfecto que funciona los doce meses del año: Carnaval, fiesta del Trasiego, fiesta de la Vendimia, Moda bajo las estrellas, Halloween, Navidad…

Por último, la DOP Vino de Cangas cierra 2025 con una cosecha histórica en las bodegas adscritas que, además, continúan ganando prestigio con reconocimientos internacionales de primer orden. Pero más allá de la producción de vinos exclusivos, la actividad vinícola genera un atractivo de valor incalculable posicionando a Cangas del Narcea como destino enoturista.

"La administración local debe apoyar la actividad económica y velar por un tejido empresarial fuerte. Los convenios de colaboración son una herramienta más que se suma a las ofertadas desde organismos como la Cámara de Comercio o el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, que acompañan a los empresarios en sus proyectos", señaló el alcalde, José Luis Fontaniella.

A las ayudas se suma la inversión en la mejora de las áreas industriales (más de 120.000 euros), así como la apuesta por la promoción turística para seguir impulsando la actividad económica.