Castropol da luz verde a un presupuesto de 5,2 millones, con medio millón para inversión

El Pleno de Castropol aprobó este viernes el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 5.209.652 euros. "Es uno de los más altos de la historia, alrededor de 300.000 euros más que el de este año", señala el alcalde, Francisco Javier Vinjoy, que subraya el millón de euros que se destinarán a inversiones, con especial relevancia de las obras destinadas al arreglo de viales y caminos.

Las cuentas salieron adelante por unanimidad. Es decir, a los cinco votos del equipo de Gobierno de Castropol Avante, se sumaron los seis de la oposición, que conforman PSOE y PP. Los populares han dejado claro que su voto favorable se debe a que fueron tenidas en cuentas sus propuestas. "Consideramos que el proyecto de presupuestos planteado es beneficioso para todo el concejo", señala el portavoz popular, Marcos Fernández, que indica que se trata de un "apoyo responsable, no de un cheque en blanco".

"Uno de los mejores"

Por su parte, el alcalde considera que se trata de "uno de los mejores presupuestos elaborados", si bien deja claro que son muchos los proyectos en marcha y también elevado el presupuesto para sacarlos todos adelante. En los 556.610 euros de la partida de inversiones destaca la partida de 281.056 euros para el arreglo de diferentes viales. Se actuará en la calle Granda y en la carretera que lleva al cementerio de Figueras, también en una vía en Brul, así como en dos caminos en Presa y la Pumarega.

Por otro lado, una de las obras más cuantiosas se la lleva la calle del Puerto, en pleno centro de Castropol. La obra de mejora de esta vía cuenta con un presupuesto de 193.107 euros. "Los vecinos reclaman su reparación desde hace varias décadas. No se ha arreglado en mucho tiempo y presenta un estado muy deteriorado", señala el alcalde.

Mejoras en el patrimonio

Por otro lado, el capítulo de inversiones recoge una partida de 51.000 euros para reparar diferentes bienes del patrimonio municipal, que se suma a los 20.000 euros presupuestados para reposiciones en diferentes inmuebles. Es el caso de la obra de adecuación interior del antiguo sindicato de Figueras.

También se incluye una partida de 6.000 euros para comprar una parcela junto al área recreativa que está junto al Centro de Experimentación Pesquera de Castropol. "Se trata de una zona bonita que queremos ampliar y dejar despejada de eucaliptos, así que es una actuación de mejora medioambiental", añade Vinjoy.

Otra novedad que se incluye en el presupuesto es una aportación de 500 euros a dieciséis comisiones de fiestas del concejo con el objetivo de garantizar la seguridad de los festejos. Asimismo se incluye una partida para lograr que Figueras sea salida de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a Asturias el próximo año.