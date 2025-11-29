Gran paso para salvar al mastín asturiano: la perra "Layka" espera cachorros tras una inseminación artificial

Brezu es un mastín asturiano o Pastor del Osu, que cuida un rebaño de ovejas xaldas en Gozón, junto a la playa de Xagó. Layka vive en El Entrego, también dedicada al trabajo con el ganado ovino. Ahora tendrán descendencia gracias a un procedimiento de inseminación artificial realizado en una clínica de La Caridad. El éxito del operativo, el primero enfocado a la recuperación de una raza canina autóctona, constituye una esperanza para la Asociación de Criadores Pastor del Osu.

En este caso, la inseminación artificial ofrece una alternativa para la supervivencia de este grupo étnico canino con siglos de historia. "Intentaremos que la mayoría de los apareamientos sean naturales, este no es el método deseable, pero sí ofrece una alternativa. Por las características de la raza es muy difícil juntar a los animales, pues suelen estar en lugares muy alejados entre sí y de los principales núcleos de población", cuenta el veterinario de la Asociación de Criadores, el franquino Xabiel González.

Defensa frente al lobo

A la distancia geográfica que separa a los animales hay que añadir su sistema de organización para cuidar al ganado, por lo que la ausencia de un ejemplar podría poner en peligro a los propios rebaños. "Los mastines trabajan en grupos de tal modo que hay un macho alfa que organiza la defensa frente al lobo. Sacar a ese ejemplar del grupo altera el equilibro y podría suponer problemas graves si el lobo decide atacar", relata el veterinario franquino, volcado con este proyecto que busca dar difusión al mastín asturiano, por ser un aliado perfecto en la defensa del ganado frente a los ataques de la fauna salvaje.

Incide Xabiel González en la delicada situación que vive este animal, recientemente reconocido como Grupo Étnico Canino. Esta catalogación, según la Real Sociedad Canina de España, busca "establecer un tipo morfológico definido, fomentar una cría responsable, preservar la diversidad genética y garantizar la salud del conjunto poblacional". También reconoce el trabajo de los criadores que han preservado un tipo de animal de trabajo que, añade Xabiel González, "cuenta con pocos ejemplares y, por tanto, está en peligro".

Clínica de La Caridad

"La inseminación artificial en perros no es algo nuevo, aunque no es una cosa muy habitual. En este caso se planteó por este problema concreto que plantea el apareamiento del Pastor del Oso", añade González, que agradece la implicación de la clínica Veterinarios La Caridad y de sus responsables, Pedro Alejandro y Ana Rodríguez, por todas las facilidades que ofrecieron al colectivo.

La inseminación tuvo lugar hace veinticinco días y este sábado se ha realizado en la capital franquina la ecografía que certifica el embarazo. Aún es pronto para saber cuántos cachorros traerá Layka, pero, si todo va bien, habrá noticias en enero. "El embarazo dura entre sesenta y tres y sesenta y cinco días y pueden llegar a tener catorce cachorros, aunque en este caso serán menos porque la inseminación se hizo el último día fértil de la hembra", relata González.

Difusión

La Asociación de Criadores de Mastín Asturiano tiene cuantificados unos sesenta ejemplares en Asturias y, siendo optimistas, creen que el número total podría rondar el centenar. En este sentido, están dando difusión a su trabajo, para que los propietarios que crean contar con un ejemplar se pongan en contacto con ellos para su catalogación. Este perro puede alcanzar los ochenta centímetros de altura en el caso de los machos y ronda los sesenta kilos.