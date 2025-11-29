Navia celebra 120 años de historia educativa con la Medalla de Oro al Colegio Santo Domingo

La emoción se hizo visible en cada rincón del cine Fantasio cuando el Ayuntamiento de Navia entregó oficialmente la Medalla de Oro al Colegio Santo Domingo, un reconocimiento que corona 120 años de historia, dedicación y compromiso con la educación en el concejo. El acto, repleto de recuerdos, símbolos y profundas muestras de gratitud, reunió a autoridades, docentes, familias, religiosas y antiguos alumnos en una celebración que trascendió lo protocolario para convertirse en un "homenaje" colectivo.

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, quien quiso recalcar además su condición de exalumna del centro, ofreció en la ceremonia con un discurso cargado de sentimiento y memoria. "Celebramos un hito de gran importancia", afirmó, destacando que el Santo Domingo no son simplemente doce décadas de historia, sino "una labor incansable de educar y formar a varias generaciones de naviegos". Sus palabras resonaron como una declaración de lo que el colegio ha significado para la identidad de la comunidad: un pilar educativo, social y humano.

"Curiosidad, energía y pasión por aprender"

Recordó el papel esencial de profesores, religiosas y personal del centro, "guías, mentores y amigos que han ayudado a moldear a las personas que hoy somos”. Y extendió el agradecimiento a todos: administrativos, exalumnos, familias y, sobre todo, a los estudiantes que hoy llenan las aulas con "curiosidad, energía y pasión por aprender".

Público durante el acto. / Ana M. Serrano

En un momento especialmente solemne, la alcaldesa anunció la entrega de la medalla y el certificado acreditativo conforme al reglamento de honores y distinciones, invitando a la directora del colegio, María Jesús Sánchez, a recogerlos en nombre de toda la comunidad educativa. El público respondió con un aplauso largo, cálido y emocionado.

Un proyecto "fecundo y enraizado" en el pueblo

La directora tomó entonces la palabra para pronunciar uno de los discursos más sentidos de la jornada. "Recibir la medalla de oro del Ayuntamiento es un abrazo a 120 años de historia", afirmó, evocando los orígenes del colegio en 1904, cuando las primeras hermanas dominicas, impulsadas por el espíritu de San Francisco Coll, llegaron a Navia para iniciar un proyecto "fecundo y profundamente enraizado en la vida del pueblo".

Sánchez rescató la memoria de aquellas mujeres valientes que, en contextos adversos, creyeron en la educación como camino para abrir puertas donde no las había. A ellas, dijo, se debe no sólo el recuerdo, sino "la inspiración de seguir avanzando con la misma fuerza".

A lo largo de su intervención, subrayó los pilares que han guiado la evolución del centro: la inclusión, la innovación, la adaptación a los nuevos tiempos y el firme compromiso de acoger a todos los niños y niñas, sea cual sea su realidad. Mencionó también el valor de pertenecer a la Fundación Educativa Francisco Coll, una red de 17 colegios unidos bajo un mismo carisma pedagógico y humano.

Una libreta y un recuerdo

Uno de los momentos más personales de la mañana llegó cuando la directora quiso compartir un recuerdo íntimo: una libreta encontrada recientemente, con notas de un viaje realizado en 2001 "tras las huellas del Padre Coll". Ese hallazgo, confesó, despertó en ella la misma emoción que sintió al regresar este pasado septiembre a los orígenes del carisma que sustenta al colegio. "Ese reencuentro renovó mi compromiso y me recordó el valor de aquello que permanece cuando todo cambia", expresó visiblemente emocionada.

La directora cerró su discurso agradeciendo a la alcaldesa la propuesta elevada al pleno y celebrada por unanimidad. "Lo recibimos como un impulso para seguir trabajando con la misma pasión con la que este proyecto nació hace más de un siglo", concluyó.

El acto, al que acudió una de las hermanas y la presidenta de la Fundación, finalizó con un agradecimiento colectivo a todas las entidades y empresas que han colaborado con el colegio a lo largo de los años, y con la sensación compartida de estar viviendo "un momento histórico".

El colegio proyectó un vídeo de recuerdo y también hizo una representación teatral para recodar los tantos años de enseñanza.