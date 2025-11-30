El ciclo "Mirar un Cuadro" vuelve a Luarca con análisis de obras del patrimonio artístico municipal

Valdés Luarca se prepara para celebrar las vigésimo primeras jornadas del ciclo "Mirar un Cuadro", una cita que confirma, una vez más, el papel de la villa como auténtica cuna del arte en el Occidente asturiano.

No en vano, el ya histórico Certamen Nacional de Arte de Luarca (CNAL) ha convertido al municipio en un referente cultural, generando una valiosa colección pública de la que proceden precisamente las obras que protagonizan estas sesiones de análisis.

Desde este lunes al viernes (exceptuando el jueves), en el aula de audiovisuales del instituto Carmen y Severo Ochoa, el público podrá sumergirse gratuitamente, cada día a las 11:45 horas, en una "mirada detenida hacia algunas de las piezas más significativas del patrimonio artístico municipal".

La programación se abre elcon "Nocturno IV", de Gil Morán, obra perteneciente a la colección del Ayuntamiento de Valdés. El encargado de inaugurar las jornadas será Luis Feas Costilla, crítico de LA NUEVA ESPAÑA, doctor en Historia del Arte y comisario de exposiciones, quien desgranará las claves expresivas y estéticas de esta pieza cargada de atmósfera y misterio.

El martes, la atención se traslada a "Sin futuro", de Vicente Pastor, otra de las obras premiadas en el Certamen y analizada en esta ocasión por Juan Carlos Aparicio Vega, doctor en Historia del Arte y Musicología de la Universidad Complutense de Madrid, que abordará su diálogo con las tensiones contemporáneas.

El miércoles 3 será el turno de "Figura", de José Santamarina, interpretada por Gabino Busto Hevia, conservador del Museo de Bellas Artes de Asturias. Su intervención permitirá comprender las raíces formales y conceptuales que sustentan esta propuesta visual. Tras una jornada de pausa el jueves, el ciclo se cerrará el viernes 5 con "Yo, inventario, pues yo misma", de Carmen Santamarina, una obra también integrada en el acervo artístico municipal. La clausura correrá a cargo del crítico y doctor Santiago Martínez, que ofrecerá una profunda reflexión sobre la autora y su forma de convertir la identidad en territorio creativo.