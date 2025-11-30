Volver a desfilar como modelo a los 50 años: así vivió la gijonesa Belén Alas su victoria en el certamen Royal Spain Sénior en Tineo

Tineo acogió este sábado la cuarta edición del Certamen Nacional Royal Spain Sénior, un evento que convirtió de nuevo al Hotel Palacio de Merás, en su quinto centenario, en el epicentro nacional de la moda sénior. Entre los 63 participantes procedentes de toda España, fue una asturiana quien se alzó con el Premio Nacional, un triunfo que vivió con emoción y que, según explicó, le permitió reencontrarse con una parte esencial de su vida.

La ganadora, Belén Alas, de 50 años y de Gijón, regresó fugazmente a un mundo al que había estado vinculada en su juventud. "Mis sensaciones fueron de haber hecho algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer todos los días, a la rutina del trabajo", afirmó tras recibir la banda. "En su día me dediqué a esto, pero hace muchos años, que ya tengo 50. Me llamaron para participar y, en un par de días, haces algo completamente diferente a lo habitual", contó.

La gijonesa destacó que el certamen fue una experiencia "muy enriquecedora", especialmente por las historias que compartieron los participantes. "Conoces muchísima gente con experiencias increíbles: desde una mujer con cáncer hasta otra con una vida fascinante", apuntó. "Durante el certamen te cuentan cosas que te tocan. Haces un corte en el día a día que te permite marcharte a otras sensaciones y a experiencias nuevas", añadió.

Por la izquierda, Belén Alas, José Antonio Caravaca, Estefanía López y Javier Fernández. / R. A. S.

Los participantes, según esta protagonista, se marcharon de Tineo con un recuerdo imborrable. A ella le pasó: "Me fui con muy buenas sensaciones y con gente maravillosa que no había visto en la vida y que conocí allí. Me ha encantado siempre el mundo de la moda y me trajo muy buenos recuerdos. También es cansado: horas de pie, tacones, pruebas… pero es un mundo bonito".

Un desfile fiel a sí misma

Su desfile fue fiel a sí misma. Explicó que desfiló con ropa propia porque el certamen no valora medidas ni cánones tradicionales, sino la autenticidad y la expresión personal: "Aquí no se mira el 90-60-90. Se mira el estilo de cada persona, la expresión. Ya no vas como cuando tienes 22 años, vas con la seguridad que te dan los años y los kilómetros a la espalda. Tenías que salir como eres tú: cómo vistes, cómo sonríes, cómo te mueves… Yo creo que salí muy yo".

Representar a Asturias, "la mayor ilusión"

Para Belén Alas, el mayor orgullo fue representar a Asturias y lograr que el Premio Nacional se quedara en la tierra. "Eso me hizo aún más ilusión", confesó, aún emocionada por una victoria que no esperaba y que vivió como un reencuentro personal con la moda.

Aunque la protagonista fue la asturiana, el certamen en su conjunto volvió a poner en valor el talento sénior y el potencial del medio rural asturiano para acoger grandes eventos. El fin de semana congregó a más de 200 acompañantes y dio visibilidad a firmas y profesionales locales, consolidando al Royal Spain Sénior como "plataforma que rompe estereotipos y abre oportunidades a personas de todas las edades".

La organización propuso premios para las categorías Silver (de 40 a 50 años) y Senior (de 50 a 65 años). En el caso Silver, resultaron premiados Estefanía López, de Guadalajara y Javier Fernández, de Toledo. José Antonio Caravaca, de Guadalajara fue el hombre más valorado en la categoría Sénior, haciendo pareja con la asturiana.